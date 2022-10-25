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В Астане открыли центр иппотерапии

терапия Фото: пресс-служба акимата города Астаны
В День Республики и в Год детей в столице открылся конно-спортивный оздоровительный комплекс "Аргымак", где иппотерапией смогут заниматься дети с ограниченными возможностями, сообщает Zakon.kz.

На базе данного комплекса также будут проходить международные соревнования, кроме того, данный конно-спортивный оздоровительный комплекс будет способствовать развитию детско-юношеского спорта в столице.

Ипподром – уникальный и необходимый для горожан центр. На полную мощность центр иппотерапии заработает с весны 2023 года.

открытие

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Дети, в том числе особенные ребята и ранее имели возможность посещать занятия по иппотерапии.

Открытие ипподрома дает возможность доступа детей к полезным занятиям, укрепляющим их здоровье и улучшающим психоэмоциональное состояние.

открытие

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

В столице насчитывается 7,1 тыс. детей с инвалидностью и около 1 тыс. из них по состоянию здоровья и согласно диагнозу необходимы занятия иппотерапией. Дети смогут заниматься адаптивным конным спортом и участвовать в соревнованиях, в том числе в рамках Специальной Олимпиады.

В Астане построен конно-оздоровительный комплекс "Аргымак". Основная задача этого нового комплекса – это занятия иппотерапией с особенными детьми. Этот год объявлен Годом детей. И в ознаменование этого года открывается такой центр как подарок для детей нашей столицы. Комплекс соответствует всем международным стандартам и со следующего года он заработает в полную мощь. Здесь также будут проходить международные соревнования, будут заниматься и дети из детско-юношеских спортивных школ. Государственный тренер по конным видам спорта Аманжол Хасенов

"Я рада, что такая возможность появилась у детей с ограниченными возможностями. Иппотерапия нам очень помогает для координации, я как мама очень счастлива, что такое место появилось", – поделилась радостью мама особенного ребенка Айнагуль Кудайбергенова.

занятие

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Иппотерапия – метод реабилитации посредством адаптивной верховой езды. Уникальность иппотерапии заключается в гармоничном сочетании телесно-ориентированных приемов воздействия на психику детей. Лечебная верховая езда оказывает биохимическое воздействие на организм ребенка, укрепляя его. Она передает всаднику двигательные импульсы, аналогичные движениям ребенка при ходьбе.

открытие

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Отмечается, что на площадке нового конно-спортивного комплекса будут проводиться различные турниры и мероприятия как республиканского, так и международного уровней. К тому же центр будет способствовать развитию детско-юношеского спорта в столице.

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