В каких случаях домашние задания могут быть вредными для школьников

Психолог и преподаватель Никита Борисов рассказал, зачем школьникам домашние задания, в каких случаях они приносят пользу, а в каких – вред, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газета.ru" специалист отметил, что память устроена так, что без "домашки" пройденные темы могут забываться.

Есть так называемая кривая забывания Эббингауза. И домашние задания нужны в том числе для того, чтобы избежать ее действия, потому что процесс забывания запускается сразу после закрытия учебника. Кроме того, домашние задания развивают в детях самостоятельность и ответственность, улучшают память, "прокачивают" усидчивость и терпение, без которых не обойтись во взрослом возрасте, – считает психолог.

Как уточнил Борисов, возникают вопросы только тогда, когда для самостоятельного изучения задают все, что не успели пройти на уроке. В таком случае дети и родители должны проработать все сами, и совсем не факт, что это будет сделано правильно.

Такое домашнее задание может быть вредным – если дети изучили материал и сделали ошибочные выводы, в будущем это выльется в ошибки и пробелы в знаниях, которые придется устранять. Кроме того, большой объем домашних заданий по нескольким или всем предметам мешает освоить материал, ведет к стрессам и неуверенности в себе, ведь дети просто не способны воспринять такое количество информации одновременно. Никита Борисов

По его словам, в этом случае могут пропасть мотивация и интерес к учебе. Для ребенка это будет ненавистной повинностью, которую необходимо выполнять каждый день.

Поэтому, рекомендует психолог, нужно стараться соблюдать баланс. Школе – давать домашнее задание дозированно, а родителям — следить за режимом ребенка и помогать планировать время.