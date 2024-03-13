В каких случаях виртуальные отношения могут быть успешными

Психолог Ольга Савкин рассказала, что онлайн-связь может быть успешной только в том случае, если хотя бы иногда будут реальные встречи, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Пятым каналом" она посоветовала обратить внимание на то, какой глубины разговоры ведет онлайн-партнер.

"Искренность, открытость, способность делиться личными переживаниями, своими эмоциональными состояниями. Потребность узнавать партнера и задавать ему вопросы про его жизнь, про то, как прошел день, как он себя чувствует, помогать и поддерживать в трудные моменты – это все признаки здоровых отношений", – рассказала психолог.

У виртуальных отношений, уверена она, есть шансы на успех, если пара поддерживает друг друга, строит совместные планы, разделяет мечты и планирует перенести их в реальность. При этом периодические реальные встречи психолог называет обязательными, поскольку без них влюбленные рискуют потерять общие интересы и живость общения. Изменить отношения, продолжила Савкин, способна даже одна встреча – тогда и общение онлайн будет строить проще.

"Несмотря на трудности, несмотря на риски – виртуальные отношения абсолютно точно имеют свою перспективу", – уверяет эксперт.

Кроме того, Савкин посоветовала подробнее заполнять анкеты на сайтах знакомств, чтобы было больше шансов найти подходящего партнера, а также уже при первом общении проявлять свои настоящие качества, чтобы у этих отношений была честная и открытая перспектива.

Ранее сообщалось, что жительница Актобе лишилась 700 тысяч тенге после знакомства с мужчиной через соцсети.