Безопасно и удобно – астанчане о газификации
Как сообщили в акимате района, на сегодня уже обеспечено подключение потребителей в жилых массивах "Железнодорожный", "Промышленный", "Юго-Восток" (правая и левая сторона), "Интернациональный", "Мичурино" и "Куйгенжар". Это – большая часть территории, застроенной частными домами в районе.
В целом газификация жилых массивов и перевод энергоисточников на газ обеспечит снижение вредных выбросов в атмосферу, а также минимизирует чрезвычайные ситуации, связанные с использованием газовых баллонов. Аким района Алматы Максат Саматулы
По данным акимата, в рамках работ по газификации из 6290 абонентов (домов и строений) в районе Алматы к газу уже подключен 3431 объект. Среди газифицированных 72 предприятия малого и среднего бизнеса, а также три многоквартирных жилых дома. В районе начали работать 29 газорегуляторных пунктов (ГРПШ – газорегуляторный пункт шкафной) из 29 запланированных. Выдано 3359 технических условий на подключение газа.
Параллельно с подключением новых абонентов акимат ведет работу по информированию жителей района. Ежедневно проводятся встречи с жителями и подомовые обходы для разъяснения условий газификации.
Фото: акимат района Алматы
Для упрощения получения технических условий сокращен перечень необходимых документов, теперь их нужно всего четыре. Это копия удостоверения личности потребителя, копия правоустанавливающих документов, – это договор купли-продажи, дарения, подтверждение получения дома в наследство, документ о приватизации и тому подобные. Третий документ – копия технического паспорта на здание или строение либо, при отсутствии техпаспорта – согласованный эскизный проект или архитектурно-планировочное задание (АПЗ). И четвертый документ – копия акта на землю.Аким района Алматы Максат Саматулы
Важную роль в понимании необходимости перехода на газовое отопление играют положительные примеры. Житель ж/м "Интернациональный" Алматинского района Адильбек Тулекин подключился к газовому отоплению в прошлом году.
Конечно, сразу лучше стало. Чисто, тепло, уютно и безопасно. Не нужно таскать уголь, дышать золой. Включил котел, задал нужную температуру, и можно заниматься своими делами. Когда топишь углем, никуда из дома не отлучишься, а с газовым котлом можно даже выехать в командировку. Аппаратура сама включается и выключается, регулируя подачу газа по термостату.Адильбек Тулекин
Фото: Zakon.kz
Оно того стоило, и за пару лет, думаю, окупится. В том году я начал топить газом, а в этом году уже сагитировал практически всех своих соседей, они подключились. И в доме воздух чище, и в нашем поселке будет легче дышать без угольного дыма, дети будут здоровее.Адильбек Тулекин
При проведении газификации приходится сталкиваться и с определенными сложностями. При подомовых обходах выясняется, что у людей иногда просто нет финансовых возможностей подключиться к газу. Чаще всего мешает закредитованность, не позволяющая получить даже беспроцентный заем на газификацию. Но постепенно этот вопрос решается.
Например, в соответствии с "Правилами оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан города Астаны" отдельным категориям абонентов оказывается единовременная социальная помощь на газификацию жилого дома. Размер социальной помощи определяется, исходя из фактических затрат заявителя, связанных с подведением и установкой газового оборудования, но не более 130 МРП (413 400 тенге).
Такая выплата полагается пенсионерам по возрасту, людям с инвалидностью, в том числе – детям, многодетным матерям и многодетным семьям, проживающим в частных жилых домах, подлежащих газификации согласно Плану мероприятий по газификации города Астаны, являющимся собственниками либо членами семьи собственника, при отсутствии у них и членов семьи другого жилья и наличии среднедушевого дохода, не превышающего четыре прожиточных минимума (169 012 тенге).
Фото: акимат района Алматы
копия документа, удостоверяющего личность, на всех членов семьи (удостоверение личности, свидетельство о рождении детей);
сведения о доходах лица (членов семьи) в соответствии с Правилами исчисления совокупного дохода (начисленная зарплата, сведения об алиментах для разведенных, за прошедший квартал на момент обращения);
сведения о составе семьи;
копия документа, подтверждающего статус (копия пенсионного удостоверения – для пенсионеров, справки об инвалидности – для людей с инвалидностью, копия льготного удостоверения – для многодетных матерей и семей);
справка об отсутствии (наличии) зарегистрированных прав на недвижимое имущество, выданная территориальным органом Министерства юстиции Республики Казахстан, форма №6 из ЦОНа.
Также необходимо предоставить документы, подтверждающие фактические затраты заявителя, связанные с подведением и установкой газового оборудования (договор на сервисное обслуживание, договор купли оборудования, копии чеков, сведения о банковском счете). Для получения более подробной информации можно обратиться в Управление занятости и социальной защиты города Астаны по телефону в районе Алматы: 55-01-74, 8 701 734 83 74.
Кроме того, есть возможность льготного кредитования в банках второго уровня на подключение к газу.
Фото: акимат района Алматы