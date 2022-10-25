Безопасно и удобно – астанчане о газификации

В Алматинском районе столицы из 6290 домов и строений, подлежащих газификации, 3431 объект уже подключен к газовому отоплению, жители пригородов пользуются новыми системами и агитируют соседей выбирать экологичный и безопасный вариант обогрева, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщили в акимате района, на сегодня уже обеспечено подключение потребителей в жилых массивах "Железнодорожный", "Промышленный", "Юго-Восток" (правая и левая сторона), "Интернациональный", "Мичурино" и "Куйгенжар". Это – большая часть территории, застроенной частными домами в районе.

В целом газификация жилых массивов и перевод энергоисточников на газ обеспечит снижение вредных выбросов в атмосферу, а также минимизирует чрезвычайные ситуации, связанные с использованием газовых баллонов. Аким района Алматы Максат Саматулы

По данным акимата, в рамках работ по газификации из 6290 абонентов (домов и строений) в районе Алматы к газу уже подключен 3431 объект. Среди газифицированных 72 предприятия малого и среднего бизнеса, а также три многоквартирных жилых дома. В районе начали работать 29 газорегуляторных пунктов (ГРПШ – газорегуляторный пункт шкафной) из 29 запланированных. Выдано 3359 технических условий на подключение газа.

Параллельно с подключением новых абонентов акимат ведет работу по информированию жителей района. Ежедневно проводятся встречи с жителями и подомовые обходы для разъяснения условий газификации.

Фото: акимат района Алматы

Для упрощения получения технических условий сокращен перечень необходимых документов, теперь их нужно всего четыре. Это копия удостоверения личности потребителя, копия правоустанавливающих документов, – это договор купли-продажи, дарения, подтверждение получения дома в наследство, документ о приватизации и тому подобные. Третий документ – копия технического паспорта на здание или строение либо, при отсутствии техпаспорта – согласованный эскизный проект или архитектурно-планировочное задание (АПЗ). И четвертый документ – копия акта на землю. Аким района Алматы Максат Саматулы

Важную роль в понимании необходимости перехода на газовое отопление играют положительные примеры. Житель ж/м "Интернациональный" Алматинского района Адильбек Тулекин подключился к газовому отоплению в прошлом году.

Конечно, сразу лучше стало. Чисто, тепло, уютно и безопасно. Не нужно таскать уголь, дышать золой. Включил котел, задал нужную температуру, и можно заниматься своими делами. Когда топишь углем, никуда из дома не отлучишься, а с газовым котлом можно даже выехать в командировку. Аппаратура сама включается и выключается, регулируя подачу газа по термостату. Адильбек Тулекин

Фото: Zakon.kz

По его словам, подключение к газу не только удобно, но и выгодно. Приобретение и установка оборудования обошлись примерно в 1,5 млн тенге. Но новый владелец газового котла считает, что затраты вполне оправданные.

Оно того стоило, и за пару лет, думаю, окупится. В том году я начал топить газом, а в этом году уже сагитировал практически всех своих соседей, они подключились. И в доме воздух чище, и в нашем поселке будет легче дышать без угольного дыма, дети будут здоровее. Адильбек Тулекин

При проведении газификации приходится сталкиваться и с определенными сложностями. При подомовых обходах выясняется, что у людей иногда просто нет финансовых возможностей подключиться к газу. Чаще всего мешает закредитованность, не позволяющая получить даже беспроцентный заем на газификацию. Но постепенно этот вопрос решается.

Например, в соответствии с "Правилами оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан города Астаны" отдельным категориям абонентов оказывается единовременная социальная помощь на газификацию жилого дома. Размер социальной помощи определяется, исходя из фактических затрат заявителя, связанных с подведением и установкой газового оборудования, но не более 130 МРП (413 400 тенге).

Такая выплата полагается пенсионерам по возрасту, людям с инвалидностью, в том числе – детям, многодетным матерям и многодетным семьям, проживающим в частных жилых домах, подлежащих газификации согласно Плану мероприятий по газификации города Астаны, являющимся собственниками либо членами семьи собственника, при отсутствии у них и членов семьи другого жилья и наличии среднедушевого дохода, не превышающего четыре прожиточных минимума (169 012 тенге).

Фото: акимат района Алматы

копия документа, удостоверяющего личность, на всех членов семьи (удостоверение личности, свидетельство о рождении детей); сведения о доходах лица (членов семьи) в соответствии с Правилами исчисления совокупного дохода (начисленная зарплата, сведения об алиментах для разведенных, за прошедший квартал на момент обращения); сведения о составе семьи; копия документа, подтверждающего статус (копия пенсионного удостоверения – для пенсионеров, справки об инвалидности – для людей с инвалидностью, копия льготного удостоверения – для многодетных матерей и семей); справка об отсутствии (наличии) зарегистрированных прав на недвижимое имущество, выданная территориальным органом Министерства юстиции Республики Казахстан, форма №6 из ЦОНа.

Также необходимо предоставить документы, подтверждающие фактические затраты заявителя, связанные с подведением и установкой газового оборудования (договор на сервисное обслуживание, договор купли оборудования, копии чеков, сведения о банковском счете). Для получения более подробной информации можно обратиться в Управление занятости и социальной защиты города Астаны по телефону в районе Алматы: 55-01-74, 8 701 734 83 74.

Кроме того, есть возможность льготного кредитования в банках второго уровня на подключение к газу.

Фото: акимат района Алматы

На будущее в планах газификации в районе Алматы – обеспечение голубым топливом так называемых белых пятен. Это улицы и переулки, где отсутствуют сети газопровода. Для решения вопроса в текущем году Управлением топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны проектируется газификация данных участков, ожидается их присоединение к газораспределительной сети в 2023 году.