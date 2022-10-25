Ситуация в Украине: Беженцев призвали не возвращаться в страну зимой, Москва ответила на санкции ЕС
Москва в ответ на новые санкции со стороны Евросоюза расширила список представителей стран — членов ЕС, которым запрещен въезд в страну, сообщили в МИД.
На Украине за месяц подорожало сало, свидетельствуют данные сайта мониторинга "Минфин". В октябре средняя цена за килограмм соленого сала составила 258,77 гривен (около 3300 тенге), в то время как в сентябре средняя цена составляла 221,68 гривен (около 2800 тенге) за килограмм.
Россия запросила через два дня заседание СБ ООН по биолабораториям на Украине, сообщает первый зампостпреда РФ.
Ж/д пути Крымского моста должны планируют восстановить до 1 декабря 2023 года.
Нобелевский фонд решил не приглашать послов России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевских премий 2022 года в Стокгольме.
Эстония намерена прекратить импорт нефтепродуктов из России до завершения установленного ЕС переходного периода и ввести запрет с 5 декабря.
Холдинг "Метинвест" украинского олигарха Рината Ахметова сообщил, что подал иски против России в Европейский суд по правам человека за ущерб, причиненный, по мнению истца, имуществу и собственности группы.
Конфликт на Украине и вызванный им кризис будет усугубляться, компромиссы и перемирие маловероятны, полагает президент Сербии.
Доказательства подготовки Киевом провокации с применением "грязной бомбы" были предоставлены Россией всем заинтересованным сторонам, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.