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Ситуация в Украине: Беженцев призвали не возвращаться в страну зимой, Москва ответила на санкции ЕС

Украина Фото: president.gov.ua
Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала украинских беженцев, если есть возможность, то не возвращаться в страну этой зимой, чтобы не повышать нагрузку на энергосети, сообщает Zakon.kz.

  • Москва в ответ на новые санкции со стороны Евросоюза расширила список представителей стран — членов ЕС, которым запрещен въезд в страну, сообщили в МИД.

  • На Украине за месяц подорожало сало, свидетельствуют данные сайта мониторинга "Минфин". В октябре средняя цена за килограмм соленого сала составила 258,77 гривен (около 3300 тенге), в то время как в сентябре средняя цена составляла 221,68 гривен (около 2800 тенге) за килограмм.

  • Россия запросила через два дня заседание СБ ООН по биолабораториям на Украине, сообщает первый зампостпреда РФ.

  • Ж/д пути Крымского моста должны планируют восстановить до 1 декабря 2023 года.

  • Нобелевский фонд решил не приглашать послов России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевских премий 2022 года в Стокгольме.

  • Эстония намерена прекратить импорт нефтепродуктов из России до завершения установленного ЕС переходного периода и ввести запрет с 5 декабря.

  • Холдинг "Метинвест" украинского олигарха Рината Ахметова сообщил, что подал иски против России в Европейский суд по правам человека за ущерб, причиненный, по мнению истца, имуществу и собственности группы.

  • Конфликт на Украине и вызванный им кризис будет усугубляться, компромиссы и перемирие маловероятны, полагает президент Сербии.

  • Доказательства подготовки Киевом провокации с применением "грязной бомбы" были предоставлены Россией всем заинтересованным сторонам, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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