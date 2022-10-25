Ситуация в Украине: Беженцев призвали не возвращаться в страну зимой, Москва ответила на санкции ЕС

Москва в ответ на новые санкции со стороны Евросоюза расширила список представителей стран — членов ЕС, которым запрещен въезд в страну, сообщили в МИД.

На Украине за месяц подорожало сало, свидетельствуют данные сайта мониторинга "Минфин". В октябре средняя цена за килограмм соленого сала составила 258,77 гривен (около 3300 тенге), в то время как в сентябре средняя цена составляла 221,68 гривен (около 2800 тенге) за килограмм.

Россия запросила через два дня заседание СБ ООН по биолабораториям на Украине, сообщает первый зампостпреда РФ.

Ж/д пути Крымского моста должны планируют восстановить до 1 декабря 2023 года.

Нобелевский фонд решил не приглашать послов России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевских премий 2022 года в Стокгольме.

Эстония намерена прекратить импорт нефтепродуктов из России до завершения установленного ЕС переходного периода и ввести запрет с 5 декабря.

Холдинг "Метинвест" украинского олигарха Рината Ахметова сообщил, что подал иски против России в Европейский суд по правам человека за ущерб, причиненный, по мнению истца, имуществу и собственности группы.

Конфликт на Украине и вызванный им кризис будет усугубляться, компромиссы и перемирие маловероятны, полагает президент Сербии.