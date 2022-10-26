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Новый премьер Великобритании договорился о встрече с Джо Байденом на саммите G20

флаги Великобритании и США Фото: pixabay
Саммит G-20 – 17-я встреча глав государств Группы двадцати, которая пройдет 15-16 ноября 2022 года в Индонезии, на острове Бали, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, сообщается в пресс-релизе Даунинг-стрит.

Глава Белого дома поздравил Риши Сунака с вступлением в должность премьера и подчеркнул, что Великобритания остается ближайшим союзником США.

Лидеры обсудили масштабы британо-американского сотрудничества как на двусторонней основе, так и в таких регионах, как Индо-Тихоокеанский регион, где пакт AUKUS (трехсторонний оборонный альянс, образованный Австралией, Великобританией и США) является частью усилий стран по укреплению стабильности и противодействию пагубному влиянию Китая.

Оба лидера выразили надежду встретиться лично на предстоящем саммите G20 в Индонезии в середине ноября.

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