Новый премьер Великобритании договорился о встрече с Джо Байденом на саммите G20
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, сообщается в пресс-релизе Даунинг-стрит.
Глава Белого дома поздравил Риши Сунака с вступлением в должность премьера и подчеркнул, что Великобритания остается ближайшим союзником США.
Лидеры обсудили масштабы британо-американского сотрудничества как на двусторонней основе, так и в таких регионах, как Индо-Тихоокеанский регион, где пакт AUKUS (трехсторонний оборонный альянс, образованный Австралией, Великобританией и США) является частью усилий стран по укреплению стабильности и противодействию пагубному влиянию Китая.
Оба лидера выразили надежду встретиться лично на предстоящем саммите G20 в Индонезии в середине ноября.