День Республики в Уральске отметили патриотическими акциями

В честь Дня Республики в Уральске Западно-Казахстанской области торжественно подняли Государственный флаг и исполнили гимн страны.

На площади Первого Президента в торжественной обстановке высоко в небо на флагштоке был поднят Государственный флаг страны, символизирующий свободу, суверенитет, единство и мир.

Фото: пресс-служба акимата Уральска

В церемонии поднятия флага принял участие аким области Гали Искалиев.

Около полутора тысяч человек, собравшихся на площади, торжественно спели гимн страны, с особым почтением приложив руку к сердцу. Впервые за 13 лет вся страна в едином патриотическом порыве отметила национальный праздник – День Республики Казахстан.

Фото: пресс-служба акимата Уральска

В этот день в 1990 году была подписана Декларация о независимости Казахской ССР, ставшая первым шагом республики на пути становления государственности Казахстана.

Государственные символы Казахстана – флаг, герб, гимн – олицетворяют собой незыблемые ценности народа в укреплении государственности страны. В моменты поднятия Государственного флага родной страны, я уверен, в душе каждого казахстанца поднимается волна патриотизма, демонстрирующая глубокий смысл этого важного праздника. Как отметил президент страны Касым-Жомарт Токаев, возрождение Дня Республики – важный исторический шаг, призванный возвысить дух народа и укрепить государственность. Поздравляю всех с этим замечательным праздником, пусть труд каждого идет на благо государства, а единство и солидарность казахстанцев упрочат мир и спокойствие в стране, – пожелал Искалиев и вручил благодарственные письма от имени президента страны и акима области за особые заслуги, огромный вклад в развитие общества и добросовестный труд ряду западноказахстанцев.

Мероприятие продолжилось автопробегом колонны машин с развевающимися полотнами Государственного флага, которые проехали по центральным улицам города, а также массовым забегом уральцев в парке культуры и отдыха.

Фото: пресс-служба акимата Уральска

Это самый важный праздник для всех казахстанцев, который укрепит дух народа, патриотизм и национальное самосознание. Мы высоко несем наше знамя, чтим заветы предков, которые боролись за независимость страны. Наш суверенитет мы будем защищать и свято чтить. Желаю всем благополучия, здоровья и достижения всех поставленных целей, – сказал председатель Западно-Казахстанского филиала молодежного крыла партии Amanat "Жастар Рухы" Архат Исламгали.