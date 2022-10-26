Токаев: Олигополии в Казахстане породили огромное социальное неравенство

26 октября в Республиканском общественном штабе Касым-Жомарт Токаев заявил, что олигополии в Казахстане породили огромное социальное неравенство и системные проблемы в экономике, сообщает Zakon.kz.

По его словам, деятельность монополий и приближенных к власти бизнесменов препятствовала развитию конкуренции, лишала добросовестных предпринимателей шанса на успех.

Он отметил, что в результате этого богатые богатели, а бедные становились еще беднее, теряя веру в государство.

Поэтому перед нами стоит задача демонополизации отечественной экономики. Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев 26 октября прибыл в Республиканский общественный штаб в качестве кандидата в президенты.