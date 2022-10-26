В Казахстане планируют изменить правила аттестации педагогов

Министерство просвещения подготовило изменения в Правила проведения аттестации педагогов и приравненных к ним лиц, занимающих должности в организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания, начального и среднего образования, сообщает Zakon.kz

В частности, планируется ввести профиль педагога – электронные данные педагога, загруженные в информационной системе Национальной образовательной базы данных (НОБД).

При этом говорится, что руководители организаций образования проходят обязательную аттестацию один раз в три года.

Также предусматривается прохождение добровольной аттестации для повышения квалификационной категории.

При проведении аттестации педагогов в уполномоченных органах, органах Управления образования будут созданы комиссии, которые будут присваивать педагогам следующие квалификационные категории:

педагог-стажер, педагог (в организациях образования);

в органах отдела образования района, города областного значения:

педагог-модератор (для педагогов и методистов);

заместитель руководителя третьей квалификационной категории, заместитель руководителя второй квалификационной категории;

руководитель-организатор;

в органах управления образования области, города республиканского значения и столицы:

педагог-эксперт, педагог-исследователь;

педагог-модератор, педагог-эксперт, педагог-исследователь (для педагогов и методистов организаций технического и профессионального, послесреднего образования);

педагог-мастер (для методистов);

заместитель руководителя первой квалификационной категории;

руководитель-менеджер; руководитель-лидер;

при уполномоченном органе в области образования:

педагог-мастер;

педагог-модератор, педагог-эксперт, педагог-исследователь, педагог-мастер (для организаций образования, подведомственных уполномоченному органу соответствующей отрасли).

Предусматривается, что в состав комиссии по аттестации педагогов входят педагоги, имеющие стаж работы не менее 10 лет, квалификационные категории «педагог-исследователь» или «педагог-мастер», методисты учебно-методических кабинетов, организаций повышения квалификации, представители общественных и неправительственных организаций, профсоюзов, специалисты органов управления образования, подведомственных организаций.

В состав Комиссии для аттестации руководителей и заместителей руководителей организаций образования (методических кабинетов) входят представители государственных органов, в том числе местных представительных и исполнительных органов, уполномоченного государственного органа по труду, представители профсоюзов, неправительственных организаций, коллегиальных органов управления организаций образования, общественных советов, а также сотрудники структурных подразделений аттестующего органа.

При это Комиссия соответствующего уровня рассматривает документы аттестуемого два раза в год (до 5 мая и 5 ноября текущего года, соответственно) или в сроки, определенные уполномоченным органом в области образования.

Аттестация включает в себя следующие этапы:

для педагогов:

квалификационная оценка (исключается при использовании информационной системы в связи с автоматизацией процедуры);

комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности;

НКТ и написание эссе;

для методистов методических кабинетов:

квалификационная оценка;

комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности;

для заместителей руководителя организаций образования, заместителей руководителя методических кабинетов:

квалификационная оценка;

комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности;

для заместителей руководителя организаций образования, заместителей руководителя и методистов методических кабинетов на квалификационную категорию «заместитель руководителя первой квалификационной категории»:

квалификационная оценка;

комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности;

собеседование на заседании аттестационной комиссии с презентацией результатов деятельности;

для руководителей организаций образования и методических кабинетов при обязательной аттестации:

квалификационная оценка;

аналитическое обобщение исполнения ключевых показателей деятельности в динамике за аттестационный период;

НКТ и написание эссе;

собеседование на заседании Комиссии с презентацией результатов деятельности;

при добровольной аттестации:

квалификационная оценка;

комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности;

собеседование на заседании Комиссии с презентацией результатов деятельности.

Согласно правилам, материалы, представленные для комплексного аналитического обобщения результатов деятельности, направляются Комиссией для рассмотрения в экспертный совет два раза в год (до 5 мая и 5 ноября текущего года соответственно) или в сроки, определенные уполномоченным органом в области образования по акту приема – передачи портфолио педагога на присвоение (подтверждение) квалификационных категорий.

При этом в информационной системе профиль педагога рассматривается в системе с загрузкой листов оценивания и экспертным заключением. В этом случае передача документов по акту приема-передачи портфолио не требуется.

Правила предусматривают, что очередному присвоению квалификационной категории подлежат:

на квалификационную категорию «педагог-стажер»:

лица, имеющие педагогическое или иное профессиональное образование по соответствующему профилю или прошедшие курсы переподготовки, впервые приступившие к педагогической деятельности, а также лица, не осуществлявшие педагогическую (преподавательскую) деятельность в организациях образования за последние пять лет до объявления конкурса на занятие вакантной или временно вакантной должности педагога, успешно прошедшие Национальное квалификационное тестирование.

Категория «педагог-стажер» присваивается на один учебный год до завершения программы по введению в профессию. За педагогом-стажером на период учебного года закрепляется педагог-наставник.

После завершения программы по вхождению в профессию педагог-стажер готовит отчет о результатах деятельности, демонстрирует уроки, проводит исследование урока Lesson Study, применяет метод Action Research. Педагог-наставник по результатам программы готовит на педагога-стажера рекомендацию.

По итогам завершения программы по вхождению в профессию и положительной рекомендации педагога-наставника аттестационная комиссия выносит решение о присвоении педагогу-стажеру квалификационной категории «педагог». После чего с педагогом заключается трудовой договор на один календарный год. Последующие трудовые отношения оформляются в рамках трудового законодательства.

Вместе с тем указывается, что педагоги, впервые приступившие к педагогической деятельности в организации технического и профессионального, послесреднего образования на должности педагогов по специальным дисциплинам и мастеров производственного обучения, имеющие стаж не менее двух лет, получают квалификационную категорию «педагог-стажер» без прохождения Национального квалификационного тестирования.

На квалификационную категорию «педагог» также могут претендовать имеющие педагогическое или другое профессиональное образование или прошедшие курсы переподготовки, успешно прошедшие Национальное квалификационное тестирование, в том числе:

возобновившие работу в педагогической должности (срок возобновления на педагогическую должность – не более 5 лет при общем педагогическом стаже не менее года) и не имеющие квалификационной категории;

перешедшие в организации образования из уполномоченного органа в области образования, органов управления образования, методических кабинетов, институтов повышения квалификации, с высших учебных заведений;

находившиеся на обучении (стажировке) по специальности за пределами РК;

осуществлявшие педагогическую деятельность и прибывшие в Казахстан из стран ближнего и дальнего зарубежья;

имеющие профессиональный стаж в системе дополнительного образования 5 и более лет.

Аналогичным образом расписаны требования для присвоения других категорий педагогам.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 9 ноября.

Стоит отметить, что поправки в правила вызвали активное обсуждение среди педагогов. В частности, они высказывают недовольство частыми изменениями правил аттестации, предлагают отменить НКТ по педагогике, которое "не способствует выявлению профессионального уровня учителей, поскольку содержит чисто теоретические аспекты, никак не связанные с применением предметных знаний на уроке". Кроме того, предлагается отменить аттестацию для педагогов со стажем от 30 лет и выше.