В Казахстане планируют изменить правила аттестации педагогов
В частности, планируется ввести профиль педагога – электронные данные педагога, загруженные в информационной системе Национальной образовательной базы данных (НОБД).
При этом говорится, что руководители организаций образования проходят обязательную аттестацию один раз в три года.
Также предусматривается прохождение добровольной аттестации для повышения квалификационной категории.
При проведении аттестации педагогов в уполномоченных органах, органах Управления образования будут созданы комиссии, которые будут присваивать педагогам следующие квалификационные категории:
педагог-стажер, педагог (в организациях образования);
в органах отдела образования района, города областного значения:
педагог-модератор (для педагогов и методистов);
заместитель руководителя третьей квалификационной категории, заместитель руководителя второй квалификационной категории;
руководитель-организатор;
в органах управления образования области, города республиканского значения и столицы:
педагог-эксперт, педагог-исследователь;
педагог-модератор, педагог-эксперт, педагог-исследователь (для педагогов и методистов организаций технического и профессионального, послесреднего образования);
педагог-мастер (для методистов);
заместитель руководителя первой квалификационной категории;
руководитель-менеджер; руководитель-лидер;
при уполномоченном органе в области образования:
педагог-мастер;
педагог-модератор, педагог-эксперт, педагог-исследователь, педагог-мастер (для организаций образования, подведомственных уполномоченному органу соответствующей отрасли).
Предусматривается, что в состав комиссии по аттестации педагогов входят педагоги, имеющие стаж работы не менее 10 лет, квалификационные категории «педагог-исследователь» или «педагог-мастер», методисты учебно-методических кабинетов, организаций повышения квалификации, представители общественных и неправительственных организаций, профсоюзов, специалисты органов управления образования, подведомственных организаций.
В состав Комиссии для аттестации руководителей и заместителей руководителей организаций образования (методических кабинетов) входят представители государственных органов, в том числе местных представительных и исполнительных органов, уполномоченного государственного органа по труду, представители профсоюзов, неправительственных организаций, коллегиальных органов управления организаций образования, общественных советов, а также сотрудники структурных подразделений аттестующего органа.
При это Комиссия соответствующего уровня рассматривает документы аттестуемого два раза в год (до 5 мая и 5 ноября текущего года, соответственно) или в сроки, определенные уполномоченным органом в области образования.
Аттестация включает в себя следующие этапы:
для педагогов:
квалификационная оценка (исключается при использовании информационной системы в связи с автоматизацией процедуры);
комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности;
НКТ и написание эссе;
для методистов методических кабинетов:
квалификационная оценка;
комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности;
для заместителей руководителя организаций образования, заместителей руководителя методических кабинетов:
квалификационная оценка;
комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности;
для заместителей руководителя организаций образования, заместителей руководителя и методистов методических кабинетов на квалификационную категорию «заместитель руководителя первой квалификационной категории»:
квалификационная оценка;
комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности;
собеседование на заседании аттестационной комиссии с презентацией результатов деятельности;
для руководителей организаций образования и методических кабинетов при обязательной аттестации:
квалификационная оценка;
аналитическое обобщение исполнения ключевых показателей деятельности в динамике за аттестационный период;
НКТ и написание эссе;
собеседование на заседании Комиссии с презентацией результатов деятельности;
при добровольной аттестации:
квалификационная оценка;
комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности;
собеседование на заседании Комиссии с презентацией результатов деятельности.
Согласно правилам, материалы, представленные для комплексного аналитического обобщения результатов деятельности, направляются Комиссией для рассмотрения в экспертный совет два раза в год (до 5 мая и 5 ноября текущего года соответственно) или в сроки, определенные уполномоченным органом в области образования по акту приема – передачи портфолио педагога на присвоение (подтверждение) квалификационных категорий.
При этом в информационной системе профиль педагога рассматривается в системе с загрузкой листов оценивания и экспертным заключением. В этом случае передача документов по акту приема-передачи портфолио не требуется.
Правила предусматривают, что очередному присвоению квалификационной категории подлежат:
на квалификационную категорию «педагог-стажер»:
лица, имеющие педагогическое или иное профессиональное образование по соответствующему профилю или прошедшие курсы переподготовки, впервые приступившие к педагогической деятельности, а также лица, не осуществлявшие педагогическую (преподавательскую) деятельность в организациях образования за последние пять лет до объявления конкурса на занятие вакантной или временно вакантной должности педагога, успешно прошедшие Национальное квалификационное тестирование.
Категория «педагог-стажер» присваивается на один учебный год до завершения программы по введению в профессию. За педагогом-стажером на период учебного года закрепляется педагог-наставник.
После завершения программы по вхождению в профессию педагог-стажер готовит отчет о результатах деятельности, демонстрирует уроки, проводит исследование урока Lesson Study, применяет метод Action Research. Педагог-наставник по результатам программы готовит на педагога-стажера рекомендацию.
По итогам завершения программы по вхождению в профессию и положительной рекомендации педагога-наставника аттестационная комиссия выносит решение о присвоении педагогу-стажеру квалификационной категории «педагог». После чего с педагогом заключается трудовой договор на один календарный год. Последующие трудовые отношения оформляются в рамках трудового законодательства.
Вместе с тем указывается, что педагоги, впервые приступившие к педагогической деятельности в организации технического и профессионального, послесреднего образования на должности педагогов по специальным дисциплинам и мастеров производственного обучения, имеющие стаж не менее двух лет, получают квалификационную категорию «педагог-стажер» без прохождения Национального квалификационного тестирования.
На квалификационную категорию «педагог» также могут претендовать имеющие педагогическое или другое профессиональное образование или прошедшие курсы переподготовки, успешно прошедшие Национальное квалификационное тестирование, в том числе:
возобновившие работу в педагогической должности (срок возобновления на педагогическую должность – не более 5 лет при общем педагогическом стаже не менее года) и не имеющие квалификационной категории;
перешедшие в организации образования из уполномоченного органа в области образования, органов управления образования, методических кабинетов, институтов повышения квалификации, с высших учебных заведений;
находившиеся на обучении (стажировке) по специальности за пределами РК;
осуществлявшие педагогическую деятельность и прибывшие в Казахстан из стран ближнего и дальнего зарубежья;
имеющие профессиональный стаж в системе дополнительного образования 5 и более лет.
Аналогичным образом расписаны требования для присвоения других категорий педагогам.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 9 ноября.
Стоит отметить, что поправки в правила вызвали активное обсуждение среди педагогов. В частности, они высказывают недовольство частыми изменениями правил аттестации, предлагают отменить НКТ по педагогике, которое "не способствует выявлению профессионального уровня учителей, поскольку содержит чисто теоретические аспекты, никак не связанные с применением предметных знаний на уроке". Кроме того, предлагается отменить аттестацию для педагогов со стажем от 30 лет и выше.