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Законодательство РК

Мажилис одобрил законопроект, позволяющий женщинам выходить на пенсию в 61 год

Законопроект о выходе женщин на пенсию в возрасте 61 года одобрил Мажилис Фото: Zakon.kz
26 октября депутаты Мажилиса одобрили во втором чтении поправки в законопроект по вопросам государственной молодежной политики, в котором содержится норма, закрепляющая право женщин выходить на пенсию в 61 год, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Отмечено, что в рамках законопроекта предусмотрены нормы по последовательному доведению размеров минимальной базовой пенсии до 70%, максимальной – до 120% от величины прожиточного минимума.

Кроме того, закрепляется возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 61 года до 2028 года. Увеличивается порог дохода для исчисления пенсионных выплат по возрасту с 46-кратного до 55-кратного МРП.Комитет по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК

Кроме того, уменьшается размер вычета из ежемесячной социальной выплаты на случай утраты трудоспособности, а также потери кормильца с 55 до 50% от минимального размера зарплаты.

Также в законопроекте говорится, что период выплат по уходу за ребенком увеличится до 1,5 лет.

При этом, как сказано в заключении, предусматривается установление допвыплаты в размере 1,5 МРП на каждого ребенка детям в возрасте от 1 до 6 лет на период назначения АСП, исключив порядок предоставления, возмещения стоимости гарантированного социального пакета, а также положения, регулирующие вопросы функционирования портала социальных услуг.

Наряду с этим депутаты внесли поправки, направленные на уменьшение нагрузки на фонд оплаты труда.

Теперь в рамках законопроекта предусмотрены нормы по переносу срока введения обязательных пенсионных взносов работодателя с 2023 на 2024 год.

При этом предусматривается установление поэтапной ставки этих взносов с 1,5% с 1 января 2024 года до 5% с 2028 года, говорится в отчете.

Также учтен пакет поправок в части введения с 1 января 2023 года норм по уплате единого платежа за работников субъектов микро- и малого предпринимательства.

Кроме того, в ходе работы над законопроектом депутаты внесли поправки, направленные на:

  • увеличение возрастных рамок понятия "молодежь" с 29 до 35 лет;

  • уточнение понятий "социальные услуги молодежи" и "временно неустроенная молодежь", а также совершенствование механизмов реализации государственной молодежной политики;

  • наделение местных исполнительных органов новой компетенцией по разработке и реализации программы по предоставлению льготного арендного жилья для молодежи.

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Тамила Языкова
Мажилис Парламента РК Казахстан
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