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Казахстан и Белиз планируют отменить визовый режим

Казахстан и Белиз отменят визовый режим Фото: pixabay
МИД РК подготовил проект Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Белиза об отмене визовых требований для владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов, сообщает Zakon.kz.

Соглашение предусматривает, что граждане государств смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории государства другой стороны без виз до 30 дней в течение каждого 180-дневного периода с даты первого въезда.

При этом граждане, намеревающиеся пребывать на территории государства другой стороны более 30 дней, должны либо осуществлять трудовую или коммерческую деятельность на его территории, либо получить соответствующую визу в дипломатическом представительстве или консульском учреждении государства другой стороны.

Соглашение планируется подписать до конца 2022 года руководством внешнеполитических ведомств Казахстана и Белиза.

В обосновании говорится, что подписание документа даст возможность укрепления тесного сотрудничества между странами и установления упрощенного безвизового порядка владельцев дипломатических, официальных и служебных паспортов.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 8 ноября.

Белиз – государство на восточном побережье Центральной Америки, которое омывается Карибским морем. В прибрежной зоне пролегает Белизский барьерный риф, усеянный сотнями низменных коралловых островов. На западе страны, в районе джунглей, находятся руины древних городов цивилизации майя.

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Лариса Черненко
МИД РК Казахстан
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