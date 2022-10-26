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Синоптики прогнозируют дождь с переходом в снег на большей части Казахстана

Синоптики прогнозируют дождь с переходом в снег на большей части Казахстана Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 27 октября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны ожидается дождь с переходом в снег. По республике ожидается усиление ветра. На юге – туман, на севере, востоке, в центре – гололед, низовая метель.

В Астане – переменная облачность, дождь с переходом в снег, туман, гололед, ветер. Температура воздуха ночью и днем около 0 градусов, днем –с дальнейшим понижением.

В Алматы – переменная облачность, временами дождь. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +8...+10°С.

В Шымкенте – переменная облачность, временами дождь. Ветер западный, северо-западный 8-13, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +11...+13°С.

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Анастасия Стативкина
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