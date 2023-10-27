Сильный дождь и снег прогнозируют синоптики на большей части Казахстана в субботу

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 28 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны с прохождением атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер погоды.

По прогнозу синоптиков ожидаются осадки – дождь, снег, на западе, днем на северо-западе, в центре РК – сильные осадки (дождь, снег), ночью в Атырауской области – сильный дождь.

"На северо-западе, севере, востоке, в центре – гололед, ночью и утром на северо-западе – низовая метель", – рассказали синоптики.

По Казахстану – туманы, усиление ветра.

В Астане – переменная облачность, в конце дня осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-восточный, ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем +1+3°С.

В Алматы – переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь. Временами туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +15+17°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +21+23°С.