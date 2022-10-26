Индонезия планирует ввести визы для богатых

Власти Индонезии решили ввести новую визу для состоятельных людей. Ее будут выдавать на срок от 5 до 10 лет, сообщает Zakon.kz.

Представитель главного иммиграционного управления Министерства юстиции и прав человека Индонезии Видодо Экатьяхьяна озвучил новость о визах на саммите G20, пишет ANTARA.

По его словам, "виза второго дома" поможет богатым иностранцам оставаться в Индонезии в течение 5-10 лет. Целевая аудитория - бизнесмены и пожилые туристы.

Индонезийские власти хотят запустить политику нефискального стимулирования, чтобы привлечь в страну тех, кто владеет большим капиталом.

Иностранные граждане с "визой второго дома" могут оставаться здесь с целью работы, инвестиций.

Чтобы подать заявку на визу, нужно зайти на веб-сайт иммиграционного управления, а затем подтвердить наличие 131 тыс. долларов на банковском счете. Стоимость оформления визы составляет 200 долларов.

8 июля Индонезия поменяла условия въезда из-за вспышки COVID-19.