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Казахстанец удивил жителей Нью-Йорка виртуозной игрой на домбре

Казахстанец исполнил известный кюй в Нью-Йорке Фото: скриншот видео
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс опубликовал 26 октября на своей странице в Instagram, как казахстанский мальчик играет на домбре, сообщает Zakon.kz.

Он исполнил кюй "Ерке сылқым" для жителей города. Данное мероприятие было организовано в честь празднования Дня Республики Казахстан.

Как стало известно, на видео выпускник НИШ Жусипхан Аманмырза.

"Ерке сылқым" – произведение известного казахского композитора-кюйши, заслуженного деятеля культуры РК Абдимомына Желдибаева.

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