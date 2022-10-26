Казахстанец удивил жителей Нью-Йорка виртуозной игрой на домбре
Фото: скриншот видео
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс опубликовал 26 октября на своей странице в Instagram, как казахстанский мальчик играет на домбре, сообщает Zakon.kz.
Он исполнил кюй "Ерке сылқым" для жителей города. Данное мероприятие было организовано в честь празднования Дня Республики Казахстан.
Как стало известно, на видео выпускник НИШ Жусипхан Аманмырза.
"Ерке сылқым" – произведение известного казахского композитора-кюйши, заслуженного деятеля культуры РК Абдимомына Желдибаева.
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