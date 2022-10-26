Казахстанец удивил жителей Нью-Йорка виртуозной игрой на домбре

Фото: скриншот видео

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс опубликовал 26 октября на своей странице в Instagram, как казахстанский мальчик играет на домбре, сообщает Zakon.kz.

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