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Мэра Нью-Йорка обвинили в сексуальном насилии

Мэра Нью-Йорка обвинили в сексуальном насилии Фото: Globallookpress.com
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс обвинен в сексуальном насилии, совершенном над женщиной в 1993 году, сообщает Zakon.kz.

По данным Associated Press, потерпевшая подала иск в Верховный суд Нью-Йорка с требованием выплаты пяти миллионов долларов в качестве компенсации морального вреда.

"Истец подвергся сексуальному насилию со стороны ответчика Эрика Адамса в городе Нью-Йорк штата Нью-Йорк в 1993 году", — приводит агентство текст судебной повестки.

Мэрия Нью-Йорка, в свою очередь, сообщила, что Адамс не был знаком с этой женщиной.

"Если они когда-либо и встречались, он этого не помнит", — указали в канцелярии мэра.

Ранее сообщалось, что вокалиста Guns n' Roses обвинили в изнасиловании 34-летней давности

Как пишет The Telegraph, бывшая модель журнала Penthouse Шейла Кеннеди подала против американского рок-музыканта Эксла Роуза иск о сексуальном насилии и нанесении побоев.

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