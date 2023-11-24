Мэра Нью-Йорка обвинили в сексуальном насилии
По данным Associated Press, потерпевшая подала иск в Верховный суд Нью-Йорка с требованием выплаты пяти миллионов долларов в качестве компенсации морального вреда.
"Истец подвергся сексуальному насилию со стороны ответчика Эрика Адамса в городе Нью-Йорк штата Нью-Йорк в 1993 году", — приводит агентство текст судебной повестки.
Мэрия Нью-Йорка, в свою очередь, сообщила, что Адамс не был знаком с этой женщиной.
"Если они когда-либо и встречались, он этого не помнит", — указали в канцелярии мэра.
Ранее сообщалось, что вокалиста Guns n' Roses обвинили в изнасиловании 34-летней давности.
Как пишет The Telegraph, бывшая модель журнала Penthouse Шейла Кеннеди подала против американского рок-музыканта Эксла Роуза иск о сексуальном насилии и нанесении побоев.