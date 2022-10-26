Доллар подешевел на торгах 26 октября

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 471,36 тенге, снизившись на 1,31 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 64,64 тенге (-0,21).

Торги по российскому рублю не состоялись. Курс рубля установлен Нацбанком в 7,8 тенге.

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 466,31 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 470-474 тенге, евро – по 470-476 тенге, российские рубли – по 7,1-7,4 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 26 октября.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent понизилась на 1,1% и составила 92,49 доллара за баррель.

Цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в декабре снизилась на 0,9%, до 84,57 доллара за баррель.