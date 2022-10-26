Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Доллар подешевел на торгах 26 октября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 471,36 тенге, снизившись на 1,31 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 64,64 тенге (-0,21).

Торги по российскому рублю не состоялись. Курс рубля установлен Нацбанком в 7,8 тенге.

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 466,31 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 470-474 тенге, евро – по 470-476 тенге, российские рубли – по 7,1-7,4 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 26 октября.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent понизилась на 1,1% и составила 92,49 доллара за баррель.

Цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в декабре снизилась на 0,9%, до 84,57 доллара за баррель.

Читайте также

Пирматов пообещал больше анонимности при введении цифрового тенге

Глава Нацбанка назвал три фактора, повлиявших на повышение базовой ставки

Председателем правления АО "Банк ЦентрКредит" назначен Руслан Владимиров

Лариса Черненко
KASE
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Украина
Ситуация в Украине: беженцев призвали не возвращаться в страну зимой, Москва ответила на санкции ЕС
Умер самый грязный человек в мире
Умер "самый грязный человек" в мире
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
Касым-Жомарт Токаев
Токаев: Олигополии в Казахстане породили огромное социальное неравенство
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления