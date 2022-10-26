В Мангистау безжалостно уничтожают археологические памятники

Близ села Жынгылды в Мангистауской области тянут водовод и уничтожают захоронения IV-V веков. Это не единственный случай варварского уничтожения памятников археологии на территории Мангистау, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Все началось в 2019 году, когда к селу Жынгылды тянули водопровод. В траншее, которую рыли рабочие, нашли человеческие кости. Вызванные на место криминалисты сделали заключение, что захоронения древние, поэтому осмотреть траншею пригласили археологов. Тогда насчитали восемь захоронений, которые были видны в разрезе траншеи.

Я написал докладную записку о том, что необходимо срочно проводить не плановые, а аварийно-спасательные археологические работы. Были выделены средства из бюджета, и тогда мы выкопали захоронения, которые по найденным там вещам были датированы IV-V веками. На основе этих исследований был составлен научный отчет, его мы передали в областной историко-культурный заповедник для того, чтобы этот памятник поставили на учет, и тогда бы он охранялся государством. Археолог Андрей Астафьев

Примерная площадь могильника – 60 на 45 метров. Захоронения здесь располагались достаточно плотно – на 35 метрах было найдено восемь могил. Причем, многие были не одиночные.

По словам археолога, тогда хоронили в катакомбах – это были специальные погребальные сооружения, когда сначала копается входная яма – дромос, а в ее основание врезается погребальная камера, лишь затем в нее глубоко под землю помещают человеческое тело. Андрей Астафьев решил воспользоваться методом биолокации – с помощью медных прутиков (в древности для этого использовали виноградную лозу) начал определять геопатогенные зоны на траншее. Затем отмечал места, где эти прутики сходились или расходились. Здесь археологи и начали копать. И действительно, обнаружили засыпанное основание входной ямы могильника.

Фото: археолога Андрея Астафьева

Фото: археолога Андрея Астафьева

Вещи, которые были найдены вместе с человеческими останками, обычные для тех времен – это глиняная посуда, бусы, украшения, ножи, кости жертвенных животных, кинжалы. К слову, памятники эпохи Великого переселения народов, которые очень редки на территории полуострова. В этой долине благоприятные условия, и, возможно, в древности здесь было оседлое поселение, и этот могильник был с ним связан. Андрей Астафьев

Когда никто и ни за что не отвечает

Фото: Zakon.kz

Прошло три года, и на том же самом холме начали прокладывать новую траншею для водопроводных труб. Эта новая траншея вновь затронула могильник. Андрей Астафьев, проезжая мимо села Жынгылды, случайно обнаружил, что здесь возобновилась работа тяжелой техники.

Я сообщил об этом в заповедник. С точки зрения ведения земляных работ, идет нарушение законодательства. Есть закон "Об охране и использовании историко-культурного наследия", и там есть пункт о том, что у исполнителя работ должно быть заключение археологической экспертизы. То есть без нее он не имеет права начинать какие-либо работы. И, скорей всего, экспертизу никто и не заказывал, хотя три года назад ее должны были сделать. Специалисты заповедника сюда приехали, переговорили с акиматом села, акиматом районного центра и объяснили, что все работы по закону при обнаружении памятников археологии должны быть приостановлены. Андрей Астафьев

Фото: Zakon.kz

Однако когда на место приехали археологи и журналисты, оказалось, что работы даже и не думали приостанавливать, а наоборот, траншею продолжили копать, в ней проложили трубы и даже канализационные колодцы, а затем все благополучно зарыли – вместе с могильником.

Фото: археолога Андрея Астафьева

Теперь в это должны вмешаться госструктуры, иначе зачем в стране писать законы, которые не исполняются? Например, в регионе не исполняется пункт закона, где прописано, что на период отвода земель под хозяйственную деятельность должны проводиться исследовательские работы по выявлению объектов историко-культурного наследия. Здесь этого не было сделано, работы не приостановили, и даже продолжили, хотя все были в курсе, что здесь могильники. Раньше за всем этим следил историко-культурный заповедник, но сейчас Управление культуры все перетянуло на себя, а заповедник не может принимать самостоятельные решения. В результате никто ни за что не отвечает. Андрей Астафьев

"Похороненные" под новыми микрорайонами

Закон "Об охране и использовании историко-культурного наследия" не соблюдается и в Актау. Его территория сейчас активно застраивается в северном направлении. Когда-то здесь должны были построить грандиозный Актау-сити, однако планы провалились. Однако перед планируемым строительством археологи все же успели провести некоторые исследования. Тогда были обнаружены 28 памятников археологии, состоящие из более чем 70 объектов.

Там было много памятников. Поднялся шум в прессе, и только тогда разрешили исследовать эту территорию, был составлен ее паспорт. Но и он не работает! Актау-сити уже не строится, зато строятся на этом месте новые микрорайоны, и все памятники уничтожаются. На сегодня известно о шести уничтоженных памятниках. Я не знаю, что там было, ведь нужно было копать, а мы лишь фиксировали остатки каменных сооружений, которые были на поверхности. На раскопки средства так и не были выделены. Андрей Астафьев

Что имеем – не храним

В 2021 году в Мангистау был варварски уничтожен еще один уникальный археологический памятник. Земля, на которой была расположена крепостная стена Байлама, была отдана под пастбище, а владелец решил освободить место под загон для скота, расчистив нужную ему территорию при помощи тяжелой техники. В результате стены крепости были погребены под грунтом.

Фото: Zakon.kz

В 2006 году крепость Байлама была внесена в реестр объектов историко-культурного наследия. Четыре года назад археологи провели предварительные археологические исследования этого памятника. Результаты позволили поставить сооружение в ряд неординарных. Однако теперь крепостная стена превратилась в огромный аварийный археологический объект протяженностью более 500 метров.

Когда стали разбираться, и фермер, и акимат сказали, что не знали о том, что это памятник. Но незнание не освобождает от ответственности. Был нанесен огромный ущерб и неизвестно, сколько понадобится средств, чтобы восстановить. Теперь с этой проблемой нужно что-то делать, но никто не знает, что именно. Андрей Астафьев

Еще один объект – Кетиккала. Это городище возле города Форт-Шевченко еще недавно было одной большой мусорной свалкой. Мусор, правда, частично убрали.

Сколько таких памятников археологии было уничтожено, сосчитать невозможно. Как отметил археолог, сейчас бы сохранить то, что есть, а для этого нужно, чтобы соответствующие госорганы обратили внимание на вопиющее нарушение законов в этой сфере.

Кирилл Александров