Собчак в срочном порядке уехала из России

Российская журналистка Ксения Собчак в ночь со вторника на среду уехала из России, въехав через Беларусь в Литву. В ее подмосковном доме проводится обыск, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Telegram-канал "112".

В загородный дом телеведущей в коттеджном поселке "Горки-8" пришли с обыском по делу в отношении ее коммерческого директора медиа-холдинга "Oсторожно Media" Кирилла Суханова, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что Суханов задержан правоохранительными органами в Москве. Он является фигурантом дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы.

По словам источника, у оперативников было на руках постановление следователя о задержании Собчак, но ей удалось скрыться.