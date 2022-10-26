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Собчак в срочном порядке уехала из России

В срочном порядке уехала из России Фото: Instagram/xenia_sobchak
Российская журналистка Ксения Собчак в ночь со вторника на среду уехала из России, въехав через Беларусь в Литву. В ее подмосковном доме проводится обыск, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Telegram-канал "112".

В загородный дом телеведущей в коттеджном поселке "Горки-8" пришли с обыском по делу в отношении ее коммерческого директора медиа-холдинга "Oсторожно Media" Кирилла Суханова, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что Суханов задержан правоохранительными органами в Москве. Он является фигурантом дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы.

По словам источника, у оперативников было на руках постановление следователя о задержании Собчак, но ей удалось скрыться.

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