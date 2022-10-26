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В Петропавловске мужчина упал с балкона, затем вернулся в квартиру

В Петропавловске упал с балкона, вернулся в квартиру Фото: Instagram/skopetroи tipichka_petro
В казахстанских соцсетях появилось видео, на котором мужчина выпадает из окна на тротуар. Полежав немного, он встает и уходит. В полиции рассказали подробности происшествия, сообщает Zakon.kz.

Происшествие случилось утром 15 октября в городе Петропавловске. 38-летний житель района имени Габита Мусрепова накануне приехал в Петропавловск по делам и снял квартиру на втором этаже одного из домов по улице Ауэзова.

По его словам, в квартире он был один, употреблял спиртные напитки. Выйдя на балкон покурить, мужчина потерял равновесие и упал на ступеньки. Через некоторое время самостоятельно пришел в себя и вернулся в квартиру. Замначальника отдела местной полицейской службы УП Петропавловска Сейильбек Елжасов

Претензий мужчина ни к кому не имеет, за медицинской помощью не обращался. Во второй половине того же дня он благополучно уехал на автобусе в район по месту своего постоянного жительства. В настоящее время чувствует себя удовлетворительно.

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