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Достижение военнослужащего-марафонца занесено в Книгу рекордов Казахстана

Военнослужащий-марафонец Рауан Абылханов Фото: пресс-служба Минобороны РК
Командир боевой машины роты обеспечения учебного центра "Али" Военного института Сухопутных войск сержант 3 класса Рауан Абылханов успешно завершил ультрамарафон, сообщает Zakon.kz.

Свое обязательство – пробежать 350 км по маршруту учебный центр "Али" – поселок Шелек Алматинской области за 48 часов – Рауан взял в канун Дня Республики 24 октября.

Сегодня, 26 октября, на финише в поселке Шелек марафонца встретили командование института, сослуживцы, родные и друзья.

Военнослужащий-марафонец Рауан Абылханов

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Благодаря настойчивости и воле к победе сержант 3 класса Рауан Абылханов установил рекорд, пробежав дистанцию за 47 часов 23 минуты. Рауан – настоящий воин, и он добился своей цели. Первый заместитель начальника Военного института Сухопутных войск подполковник Жанибек Саргазин

Военнослужащий-марафонец Рауан Абылханов

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Рауан Абылханов занимается легкой атлетикой более десяти лет. Он – победитель марафонов, проходивших в Алматы и в Вооруженных силах страны.

– Моя победа – это победа всех моих сослуживцев, родных, друзей. Они верили в меня, и я не мог их подвести, приложил все силы для того, чтобы оправдать их надежды, – поделился радостным событием сержант 3 класса Рауан Абылханов.

Военнослужащий-марафонец Рауан Абылханов

Фото: пресс-служба Минобороны РК

На торжественном митинге в честь марафонца представители Книги рекордов Казахстана вручили ему соответствующий сертификат, а друзья подарили многодетной семье Абылхановых автомобиль.

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