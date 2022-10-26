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Глава Европейского совета прибыл в Астану

Шарль Мишель прибыл с официальным визитом в Казахстан Фото: primeminister.kz
26 октября президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл с официальным визитом в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В столичном аэропорту его встретил премьер-министр Алихан Смаилов.

В рамках визита, как говорится в сообщении официального Telegram-канала правительства РК, запланирована встреча президента Европейского совета с главами государств Центральной Азии.

Шарль Мишель прибыл с официальным визитом в Казахстан,

Фото: primeminister.kz

Также запланирован ряд двусторонних переговоров.

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