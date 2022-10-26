Глава Европейского совета прибыл в Астану
Фото: primeminister.kz
26 октября президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл с официальным визитом в Казахстан, сообщает Zakon.kz.
В столичном аэропорту его встретил премьер-министр Алихан Смаилов.
В рамках визита, как говорится в сообщении официального Telegram-канала правительства РК, запланирована встреча президента Европейского совета с главами государств Центральной Азии.
Фото: primeminister.kz
Также запланирован ряд двусторонних переговоров.
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