Глава Европейского совета прибыл в Астану

26 октября президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл с официальным визитом в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В столичном аэропорту его встретил премьер-министр Алихан Смаилов.

В рамках визита, как говорится в сообщении официального Telegram-канала правительства РК, запланирована встреча президента Европейского совета с главами государств Центральной Азии.

Фото: primeminister.kz

Также запланирован ряд двусторонних переговоров.