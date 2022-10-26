Преступная группировка вымогала деньги у предпринимателей в Кызылординской области

В Кызылординской области задержаны члены организованной преступной группировки, сообщает Zakon.kz.

Задержание произошло 18 октября в результате специальных оперативно-розыскных мероприятий Департамента КНБ по Кызылординской области.

Задержаны 12 членов преступной группы, занимавшихся вымогательствами у предпринимателей и других граждан денег, имущества и другими преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотических веществ.

С санкции суда участники организованной преступной группы арестованы на два месяца. Досудебное расследование продолжается.

Если имеются граждане либо предприниматели, подвергавшиеся вымогательству либо иным видам притеснений со стороны организованной преступной группы, просим обратиться в ДКНБ по Кызылординской области и города Байконыр. В соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Прокуратура Кызылординской области