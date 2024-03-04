Скотокрады застрелили верблюдов в Кызылординской области
Фото: polisia.kz
Преступную группу, промышлявшую скотокрадством, задержали в Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали 4 марта 2024 года в ДП региона, о краже девяти верблюдов с вольного выпаса сообщили в полицию жители поселка Айтеке би.
"Стражи порядка вскоре вышли на след скотокрадов. Выяснилось, что они застрелили и разделали на мясо верблюдов прямо на выпасе. Оперативники областного департамента полиции и Казалинского района задержали подозреваемых, в возрасте от 24 до 30", – говорится в сообщении.
Фото: polisia.kz
Отмечается, что в качестве вещественных доказательств у них изъяты охотничье ружье, патроны, ножи и шкура.
"В отношении подозреваемых по факту кражи проводится досудебное расследование. Сотрудники полиции проверяют причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям", – добавили в полиции.
Ранее сообщалось, что случаев скотокрадства в Казахстане стало меньше. Об этом на брифинге в МВД 15 января 2024 года сообщил заместитель начальника управления Департамента криминальной полиции Жандос Батырбеков. Он также рассказал, на какие уловки порой идут скотокрады.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript