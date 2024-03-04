Скотокрады застрелили верблюдов в Кызылординской области

Преступную группу, промышлявшую скотокрадством, задержали в Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 4 марта 2024 года в ДП региона, о краже девяти верблюдов с вольного выпаса сообщили в полицию жители поселка Айтеке би.

"Стражи порядка вскоре вышли на след скотокрадов. Выяснилось, что они застрелили и разделали на мясо верблюдов прямо на выпасе. Оперативники областного департамента полиции и Казалинского района задержали подозреваемых, в возрасте от 24 до 30", – говорится в сообщении.

Фото: polisia.kz

Отмечается, что в качестве вещественных доказательств у них изъяты охотничье ружье, патроны, ножи и шкура.

"В отношении подозреваемых по факту кражи проводится досудебное расследование. Сотрудники полиции проверяют причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям", – добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что случаев скотокрадства в Казахстане стало меньше. Об этом на брифинге в МВД 15 января 2024 года сообщил заместитель начальника управления Департамента криминальной полиции Жандос Батырбеков. Он также рассказал, на какие уловки порой идут скотокрады.

