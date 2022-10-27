Дети с особыми образовательными потребностями: какие новшества внедрены за последнее время

Специалисты рассказали, что сделано для поддержки детей с ограниченными возможностями и для их органичного включения в общеобразовательный процесс. А также какая помощь оказана в организации особых условий при их воспитании и обучении, сообщает Zakon.kz.

Выступая на площадке Региональной службы коммуникаций, директор Национального научно-практического центра развития специального и инклюзивного образования, кандидат психологических наук Айгерим Кудеринова перечислила ряд мероприятий и мер, которые были приняты за последние годы для улучшения ситуации.

За последнее время были внедрены важные изменения на законодательном уровне. В первую очередь Центр принимал активное участие в работе по внесению изменений в закон "Об образовании", касающихся вопросов инклюзивного образования, находясь в тесном взаимодействии с депутатами Мажилиса Парламента РК. Было введено понятие оценки особых образовательных потребностей, а также разработаны правила их оценки. Сейчас мы формируем целую систему оценивания и, следовательно, создания специальных условий для детей в зависимости от потребности того или иного ребенка. Айгерим Кудеринова

Директор Центра добавила, что в систему инклюзивного образования было внедрено понятие психолого-педагогического сопровождения.

На сегодняшний день во всех организациях образования – школьных и дошкольных – благодаря разработанным нами правилам психолого-педагогического сопровождения создана Служба сопровождения. Именно на основе оценки особых образовательных потребностей она будет организовывать систему сопровождения ребенка для оказания ему помощи. Сюда входит и адаптация образовательных программ, и индивидуализация этих программ под способности определенного ребенка. Здесь же происходит подбор учебников, необходимых учебно-методических комплексов, систем оценивания и изменения подходов. Все благодаря этой системе. То есть очень много совокупностей мы вложили в правила психолого-педагогического сопровождения. Айгерим Кудеринова

Ряд приказов был принят в январе 2022 года, все они утверждены указом Министерства образования и науки РК. Спикер подчеркнула, что в 2020 году в типовые штаты работников организаций дошкольного воспитания и обучения введена должность педагога-ассистента для особенных детей. В последние годы порядка 500 педагогов-ассистентов уже успешно работают в школах страны.

На сегодняшний день в рамках правил психолого-педагогического сопровождения, а также на базе нашего Центра создан ресурсный центр. Так, в регионах на базе общеобразовательных школ, которые сформировали багаж знаний в этом вопросе, созданы ресурсные центры, задачей которых является распространение практического опыта работы с детьми с особыми образовательными потребностями в общеобразовательных условиях. Центр провел порядка 30 обучающих семинаров и курсов повышения квалификации для специалистов ресурсных центров. Мы в тесном контакте работаем с этими школами, содействуя внедрению этих новшеств в остальные школы регионов. Айгерим Кудеринова

По словам заведующей Национальным научно-практическим центром развития специального и инклюзивного образования, на законодательном уровне экспертами проведена большая работа. В частности, расширены категории детей с особыми образовательными потребностями.

Так, если раньше в нее входили только дети с ограниченными возможностями, то есть те, кто испытывает трудности в учебе в связи с особенностями здоровья, то на сегодняшний день в соответствии с международной практикой в нее включены не только учащиеся с особыми образовательными потребностями, но и все те, кто нуждается в помощи по разным социальным и экономическим причинам.

На основе образовательной оценки будет выявлена трудность в усвоении и получении образовательных навыков, и школы должны создавать необходимые условия. Кто к этой категории может относиться: это и дети эмигрантов, и наших кандасов, и другие. Поэтому на сегодняшний день такие важные изменения произошли на законодательном уровне, в дальнейшем они будут только развиваться и внедряться на базе общеобразовательных школ, социальных школ, дошкольных учреждений. Айгерим Кудеринова

Между тем, по словам спикера, идет расширение сети специальных организаций образования: вводится все большее число кабинетов психолого-педагогической коррекции, внедряются услуги психолого-медико-педагогических консультаций (ПМПК). Так, в законодательство введена норма по реализации ПМПК программ обследования детей по оценке потребностей, а для кабинетов коррекции разработаны типовые учебные планы в рамках нашего законодательства.

К слову, в настоящее время в Казахстане функционируют 460 специальных организаций образования. Из них специальных дошкольных организаций – 44, около 100 специальных школьных организаций, 207 кабинетов психолого-педагогической коррекции, 88 психолого-медико-педагогических консультаций, 13 реабилитационных центров и девять autism центров. Обучение и воспитание детей с особыми образовательными потребностями осуществляется также в общеобразовательных школах и детских садах, реализующих инклюзивное образование в специальных группах и классах при общеобразовательных организациях.

Кроме того, представители Центра пояснили, как оплачивается работа на недавно введенной должности специалиста, которая оказалась очень востребованной в инклюзивном образовании.

Для осуществления всей необходимой помощи местным бюджетом выделяется необходимая сумма на заработную плату педагогов-ассистентов. Кроме того, для них проводятся курсы повышения квалификации. Так как это те же педагоги, работающие в нашей системе образования, то и зарплата у них на тех же условиях, в соответствии с постановлением правительства 11/93. Зависит она от многих факторов: квалификационной категории, стажа педагогической работы и прочих квалификаций. Айгерим Кудеринова

Она пояснила, что педагог-ассистент, помимо сопровождающего для ребенка, является и педагогом, проводящим индивидуальные занятия для тех детей, которые нуждаются в дополнительном усвоении образовательной программы.

В свою очередь заведующая РГУ "Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования" Министерства просвещения РК, кандидат психологических наук Алия Ерсарина рассказала о программах, которые впервые в отечественной педагогике были разработаны специалистами.

Это специальные развивающие программы для детей с расстройствами аутистического спектра. Стоит отметить, что потребность практики в настоящей программе очень высока, так как она восполняет имеющиеся на сегодняшний день пробелы в методических материалах для детей с расстройствами аутистического спектра и их семей.

Надо сказать, в системе образования нашей страны таких программ никогда не было. Актуальность и необходимость в их разработке связана, во-первых, с тем, что ежегодно в Казахстане регистрируется рост числа детей с аутизмом. По последним данным региональных ПМПК, за 2021 год выявлено 8 тыс. 796 детей с такими заболеваниями. Во-вторых, для этой категории детей в системе образования ранее отсутствовали какие-либо специальные программы развивающего обучения и воспитания. Алия Ерсарина

Программы, по мнению заведующей, станут руководством для психологов реабилитационных центров, кабинетов психолого-педагогической коррекции, специальных и общеобразовательных дошкольных организаций образования, оказывающих психолого-педагогическую помощь детям с аутизмом и испытывающих трудности при организации и реализации этой деятельности. А также для категорий детей с нарушениями психофизического развития, с нарушениями интеллекта, слуха, зрения, с тяжелыми расстройствами речи.

Их использование возможно в дошкольных, специальных или инклюзивных организациях образования, везде, где педагоги оказывают индивидуальную, либо групповую психологическую развивающую помощь. Программа прежде всего направлена на преодоление самых главных проблем детей с аутизмом, а это нарушение общения и социального взаимодействия. Алия Ерсарина

Представители Центра подчеркнули, что программа не предусматривает формирование всех академических возрастных навыков. Прежде всего она направлена на то, чтобы ребенок стал общаться, взаимодействовать с окружающими и близкими, другими взрослыми и сверстниками, подготовить ребенка к включению в общеобразовательный процесс: будь то дошкольная организация или школьная.

Мы знаем, что дети с аутизмом очень разнородные. У них может различаться и уровень психического или умственного развития, в отдельных областях от высокой нормы до выраженных нарушений интеллекта. Также дети по-разному восприимчивы к различным методам обучения. Алия Ерсарина

Кроме того, достаточно важно к развивающей работе привлекать родителей – семью проблематичного ребенка. Поэтому, как отметила Алия Ерсарина, эта программа делится на несколько подпрограмм:

Первая подпрограмма направлена на развитие и воспитание детей раннего дошкольного возраста с легкими и умеренными нарушениями аутистического спектра.

Вторая – для детей с тяжелыми нарушениями аутистического спектра.

Третья – для детей предшкольного и школьного возраста, с легкими и умеренными расстройствами аутистического спектра.

Четвертая – программа по вовлечению семьи ребенка к совместной работе с аутичным ребенком.

При разработке программ специалисты опирались на самые современные методологические подходы и приемы, различные технологии в работе с аутичными детьми.

Спецпрограмма для работы с детьми аутистами была разработана коллективом нашего Центра в 2020 году, и в этом же году утверждена Министерством образования и науки РК. Над ее созданием трудились как наши специалисты, так и психологи-педагоги практики. После этого она была рекомендована министерством для использования в работе с детьми в организациях образования, в кабинетах психолого-педагогической коррекции, в реабилитационных центрах, а также психологами дошкольных и школьных организаций образования. Алия Ерсарина