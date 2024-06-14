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Как помогают детям с особыми потребностями в Астане

встреча с акимом, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 19:34 Фото: gov.kz
Аким Астаны Женис Касымбек рассказал, какую поддержку оказывают детям с особыми потребностями, сообщает Zakon.kz.

В Instagram он отметил, что встретился с особенными детьми и их родителями.

"Обсудили насущные вопросы, в том числе новые задачи совета. За год работы нашего Общественного совета совместно с корпоративным фондом "Болашақ" открыли 11 кабинетов поддержки инклюзии в детских садах, обучили порядка 150 специалистов, которые работают с детьми с ограниченными возможностями. Для более 100 детей с особыми образовательными потребностями организовано посещение спортивных секций и групп по видам спорта высших достижений". Женис Касымбек
встреча с акимом, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 19:34

Фото: gov.kz

По его словам, для социализации и дальнейшего трудоустройства запустили пилот по профобучению детей с особыми образовательными потребностями в колледжах.

встреча с акимом, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 19:34

Фото: gov.kz

Он отметил, что делегация посетила учебно-производственный комбинат на базе колледжа общественного питания и сервиса.

встреча с акимом, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 19:34

Фото: gov.kz

"В первом запуске проекта участвуют 35 подростков. Они учатся по направлениям: "Швейное производство и моделирование одежды", "Организация питания - Повар", "Организация питания – Кондитер" и "Декоративно-прикладное искусство". Обучение проводится на базе колледжа общественного питания и сервиса и колледжа бизнеса, менеджмента и образования столицы. Продолжительность курсов – четыре месяца. В конце обучения подростки получают свидетельство государственного образца об окончании курса". Женис Касымбек
встреча с акимом, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 19:34

Фото: gov.kz

В завершении аким уточнил, что в текущем году также планируем открыть более 20 кабинетов поддержки инклюзии в детских садах, запустить для детей с особыми образовательными потребностями специальные группы "Кондитер" и "Швея" при колледже общественного питания и обслуживания.

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