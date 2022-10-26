Дуэт казахстанских теннисистов обыграл фаворитов АТП 500 в Базеле

Лучшая казахстанская теннисная пара Андрей Голубев и Александр Недовесов сумела выйти во второй круг крупного турнира ATP 500 в швейцарском Базеле, обыграв четвертых сеяных соревнований – Ллойда Гласспула (Англия) и Харри Хелиоваара (Финляндия), сообщает Zakon.kz.

Оба соперника казахстанцев считаются топ-игроками в мировом парном разряде и входят в список ведущей 20-ки ATP Double.

Ллойд Гласпул занимает в ней 19 строчку, а Харри Хелиоваара располагается на 15 позиции. Но, несмотря на рейтинговые показатели, казахстанская пара сумела навязать борьбу и в упорном трехсетовом поединке склонила чашу весов в свою пользу.

Матч длился чуть меньше полутора часов и завершился со счетом 7:5, 4:6, 10:3 в пользу казахстанцев. Далее за выход в полуфинал турнира Голубев и Недовесов сразятся с еще одним крепким тандемом теннисистов – Рафаэлем Матосом (Бразилия, 32 АТР) и Давидом Вега Эрнандесом (Испания, 32).

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