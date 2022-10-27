В Казахстане 22 человека заболели коронавирусом за сутки
Фото: Zakon.kz
Продолжают лечиться от КВИ 880 человек. Данные о заболевших предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
Двумя сутками ранее в стране выявили 7 заболевших.
На 27 октября лечение от КВИ продолжают получать 880 человек (–734+ и 146 КВИ-), из них в стационарах находятся 89 пациентов, на амбулаторном уровне – 791.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 1 пациент;
в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента;
на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
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