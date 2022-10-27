Назван Топ-3 знаков зодиака, представители которых станут самыми удачливыми в ноябре

Эксперты по звездам отметили, что весь ноябрь, начиная с 30 октября, Марс будет ретроградным, что окажет очень неблагоприятное влияние на представителей разных знаков зодиака. Однако астрологи назвали троих счастливчиков, которые обойдут все неприятности этого периода, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал FTimes.ru, в Топ-3 самых удачливых в последний месяц осени вошли рожденные под знаком Рыб, Раков и Тельцов.

Рыбы

Тройку счастливчиков открывают представители Рыб, которым в ноябре будет очень сильно везти абсолютно во всех сферах и всех вопросах.

В первой половине месяца вам придется быть более собранными и внимательными. Не меняйте планы и не сворачивайте с выбранного пути. Вторая половина ноября – время мощного заряда бодрости, огромной мотивации, правильных приоритетов и реальных планов. Это будет прекрасный период для обучения и получения новых знаний и полезной информации. Подумайте над тем, чтобы начать изучать иностранный язык, обмениваться опытом с интересными людьми и изучать новые теории. Помните: нет предела совершенству.

Рак

Второе место досталось рожденным под созвездием Раков. Они, по словам экспертов по звездам, – самые удачливые люди ноября.

Вы будете очень спокойны, уравновешены и привлекательны в последний месяц этой осени. Ваши раздражительность и эгоизм снизятся до нуля, а упрямство проявится только в нужное время и в нужном месте. Отсюда вас ожидают победы в профессиональной сфере и в любви.

Телец

Возглавили Топ-3 самых удачливых в ноябре знаков зодиака представители Тельцов.

Месяц для вас будет спокойным и благоприятным, особенно до того, как Венера переберется в созвездие Стрельца. Вам в это время следует принимать самые ответственные и важные решения, выполнять масштабные дела и проекты. Прекрасное настроение вам обеспечено. Главное при этом – мотивация, спокойствие и вдумчивость. Даже в самой ответственной и сложной ситуации вам удастся найти верное решение, одержав заслуженное лидерство.

Ранее астрологи рассказали, в каком возрасте представители всех знаков зодиака достигнут финансового успеха, а также назвали лучших любовников.