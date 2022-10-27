В Казахстане услуги воздушного транспорта подорожали на 20% за год

Цены на услуги воздушного пассажирского транспорта выросли в годовой динамике на 20,4% по итогам сентября 2022 года. Об этом говорится в отчете Бюро национальной статистики Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Наибольший рост цен был зафиксирован в Туркестанской области: сразу на 49,3% за год. В тройку антилидеров попали Шымкент (+46%) и Актюбинская область (+45,9%). Заметный рост цен наблюдался также в Алматы (+45,1%) и Восточно-Казахстанской области (+38,8%).

Несмотря на такой значительный рост цен в целом по Казахстану, в 5 из 20 регионов страны было отмечено удешевление услуг в секторе, пишет Finprom.kz.

Так, в Павлодарской области цены снизились на 23,6% за год, в Улытауской – на 18,7%, в Алматинской – на 13,4%, в Карагандинской – на 6,7%, в Атырауской – на 4,2%.

За январь–сентябрь текущего года авиакомпании перевезли 8 млн человек – на 15,7% больше, чем годом ранее. Непосредственно в сентябре пассажироперевозки в секторе составили 1 млн человек – сразу плюс 24,1 за год, хотя и на 9,8% меньше, чем в августе текущего года.

Пассажирооборот составил 14,4 млрд пкм – на 32,2% больше, чем годом ранее. В сентябре показатель достиг 1,9 млрд пкм – сразу на 41,2% больше по сравнению с прошлым годом.

По итогам девяти месяцев перевозки груза и багажа воздушным транспортом составили 17,3 тыс. тонн – на 31,1% меньше, чем годом ранее. В сентябре перевозки упали на 15,9% по сравнению с сентябрем прошлого года и на 11,7% за месяц, до 2,1 тыс. тонн.

Грузооборот за январь–сентябрь текущего года составил 39 млн ткм – на 30% меньше, чем годом ранее. Непосредственно в сентябре грузооборот показал годовой спад на 9,2%, до 4,9 тыс. тонн.

Доходы предприятий воздушного транспорта в текущем году достигли 421,6 млрд тенге против 265,7 млрд тенге годом ранее. Рост в стоимостном выражении составил 58,7% за год. В помесячной динамике за текущий год наибольшие доходы компаний в секторе были зафиксированы в августе текущего года, наименьшие – в январе.

Большую часть доходов компании получили от перевозки пассажиров: 412,8 млрд тенге. Еще 8,8 млрд тенге пришлось на доходы от перевозки грузов, багажа и грузобагажа. Доходы от сдачи в аренду транспортных средств с экипажем составили 4,5 млрд тенге.