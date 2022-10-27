The International 2022: прогнозы киберспортсменов на решающие матчи

Конец октября порадует любителей киберспорта финальными матчами The International 11, самого крупного чемпионата по Dota 2. Профессиональные игроки Ghostik, Alwayswannafly и ALOHADANCE в сотрудничестве с Parimatch предсказали, чем закончатся матчи 29 октября.

У участников была возможность потренироваться и пересмотреть тактику во время небольшого перерыва. Пошло ли это на пользу или только добавило нервов, мы узнаем уже совсем скоро.

Team Secret – Tundra Esports

В финал виннеров The International 11 прошли два международных коллектива – Team Secret и Tundra Esports. Обе команды показали высокий уровень игры в этом сезоне, заняв первые два места в групповом этапе и отыграв всухую все предыдущие матчи плей-офф. По результатам субботней встречи один из соперников отправится прямиком в гранд-финал, тогда как второму участнику придется продолжить борьбу уже в нижней сетке.

Эксперты разделились во мнениях насчет победителя. Противники равны по силам, поэтому многое будет зависеть от тактики и решений ключевых игроков.

В финале виннеров остались две сильнейшие команды. Tundra играют очень хорошо сейчас за счет суперсильного драфта и пула игроков, у Secret была нереально хорошая сетка, личный скилл игроков давал возможность пробираться вверх. Все выглядит так, будто 33-й возьмет этот TI. На таком уровне у команд решает драфт. Андрей Ghostik Кадык

Андрей Alwaywannafly Бондаренко заявил, что встречаются две равные команды.

Исход во многом зависит от драфта, но у Secret, скорее всего, больше шансов. Resol с Zayac выдают отличный перфоманс, оффлейн может покрыть сигны 33-го, остальные линии у Secret немного сильнее. Puppey серьезно занялся подготовкой, аналитика команды на высшем уровне. Ставлю на тотал 3 карты. Андрей Alwaywannafly Бондаренко

Илья ALOHADANCE Коробкин думает, что Puppey перебанит героев 33-го, и Secret выиграют.

Secret показывают новую мету, инновативный метод игры в доту. Они используют супер темповых персонажей и не брезгуют кор-героями на 3 позицию – доминация с линий очень жестокая. Tundra играют за счет пула 33-го, которого Puppey должен забанить или переиграть. Илья ALOHADANCE Коробкин

Коэффициенты от Parimatch: Secret – 1.92, Tundra – 1.82

Team Aster – Team Liquid

В полуфинале лузеров сыграют команда из Китая Team Aster и шведский коллектив Team Liquid. Предыдущая встреча соперников прошла в ¼ финала верхней сетки и завершилась победой китайцев, но и им ненадолго удалось удержаться в виннерах.

Многие считают Aster очевидным фаворитом матча, но не все эксперты согласны с этим исходом.

Китайцы показали очень хорошую доту в нижней сетке: уверенная игра, метовый драфт. Liquid играют супер темпово через керри героев MATUMBA и лейт потенциал miCKe. У них своя, оригинальная игра. Думаю, Liquid возьмут встречу на темпе своего пика. Андрей Ghostik Кадык

Андрей Alwaywannafly Бондаренко добавил, что европейская дота на данный момент лучшая в мире, и этот матч не станет исключением.

Китайцы слабо играют в темп, игра идет на коров и пик силы. Liquid с темповым драфтом должны постоянным файтом держать оппонентов на лоу нетворсах. Отдаю победу Liquid. Андрей Alwaywannafly Бондаренко

Илья ALOHADANCE Коробкин заключил, что у Liquid была очень слабая сетка.

Aster без всяких проблем победили PSG, когда у “жидких” были проблемы с Entity. Скорее всего, китайцы возьмут матч со счетом 2:0. Илья ALOHADANCE Коробкин

Коэффициенты от Parimatch: Aster – 1.75, Liquid – 2.01

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