The International 2022: прогнозы киберспортсменов на решающие матчи
У участников была возможность потренироваться и пересмотреть тактику во время небольшого перерыва. Пошло ли это на пользу или только добавило нервов, мы узнаем уже совсем скоро.
Team Secret – Tundra Esports
В финал виннеров The International 11 прошли два международных коллектива – Team Secret и Tundra Esports. Обе команды показали высокий уровень игры в этом сезоне, заняв первые два места в групповом этапе и отыграв всухую все предыдущие матчи плей-офф. По результатам субботней встречи один из соперников отправится прямиком в гранд-финал, тогда как второму участнику придется продолжить борьбу уже в нижней сетке.
Эксперты разделились во мнениях насчет победителя. Противники равны по силам, поэтому многое будет зависеть от тактики и решений ключевых игроков.
В финале виннеров остались две сильнейшие команды. Tundra играют очень хорошо сейчас за счет суперсильного драфта и пула игроков, у Secret была нереально хорошая сетка, личный скилл игроков давал возможность пробираться вверх. Все выглядит так, будто 33-й возьмет этот TI. На таком уровне у команд решает драфт.Андрей Ghostik Кадык
Андрей Alwaywannafly Бондаренко заявил, что встречаются две равные команды.
Исход во многом зависит от драфта, но у Secret, скорее всего, больше шансов. Resol с Zayac выдают отличный перфоманс, оффлейн может покрыть сигны 33-го, остальные линии у Secret немного сильнее. Puppey серьезно занялся подготовкой, аналитика команды на высшем уровне. Ставлю на тотал 3 карты.Андрей Alwaywannafly Бондаренко
Илья ALOHADANCE Коробкин думает, что Puppey перебанит героев 33-го, и Secret выиграют.
Secret показывают новую мету, инновативный метод игры в доту. Они используют супер темповых персонажей и не брезгуют кор-героями на 3 позицию – доминация с линий очень жестокая. Tundra играют за счет пула 33-го, которого Puppey должен забанить или переиграть.Илья ALOHADANCE Коробкин
Коэффициенты от Parimatch: Secret – 1.92, Tundra – 1.82
Team Aster – Team Liquid
В полуфинале лузеров сыграют команда из Китая Team Aster и шведский коллектив Team Liquid. Предыдущая встреча соперников прошла в ¼ финала верхней сетки и завершилась победой китайцев, но и им ненадолго удалось удержаться в виннерах.
Многие считают Aster очевидным фаворитом матча, но не все эксперты согласны с этим исходом.
Китайцы показали очень хорошую доту в нижней сетке: уверенная игра, метовый драфт. Liquid играют супер темпово через керри героев MATUMBA и лейт потенциал miCKe. У них своя, оригинальная игра. Думаю, Liquid возьмут встречу на темпе своего пика.Андрей Ghostik Кадык
Андрей Alwaywannafly Бондаренко добавил, что европейская дота на данный момент лучшая в мире, и этот матч не станет исключением.
Китайцы слабо играют в темп, игра идет на коров и пик силы. Liquid с темповым драфтом должны постоянным файтом держать оппонентов на лоу нетворсах. Отдаю победу Liquid.Андрей Alwaywannafly Бондаренко
Илья ALOHADANCE Коробкин заключил, что у Liquid была очень слабая сетка.
Aster без всяких проблем победили PSG, когда у “жидких” были проблемы с Entity. Скорее всего, китайцы возьмут матч со счетом 2:0.Илья ALOHADANCE Коробкин
Коэффициенты от Parimatch: Aster – 1.75, Liquid – 2.01
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