В Караганде полицейские задержали 17-летнюю закладчицу
Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области
Несовершеннолетнюю закладчицу задержали полицейские на одной из улиц Караганды. Это произошло 16 октября. У девушки было изъято 20 пакетиков с веществом растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, в результате проведенной экспертизы стало известно, что в пакетиках была высушенная марихуана весом 35,09 грамм.
17-летняя девушка пояснила, что нашла эту "работу" через соцсети. Плату за свои услуги получала на биткоин-кошелек.
Также она рассказала, что пакетики должна была разложить по тайникам.
По данному факту начато досудебное расследование.
26 октября Комитет национальной безопасности предоставил отчет о проведенной работе. Согласно нему, в июле-октябре 2022 года комитет провел 36 антинаркотических операций. Также ликвидировано 11 международных и 14 региональных каналов наркотрафика.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ