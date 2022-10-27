В Караганде полицейские задержали 17-летнюю закладчицу

Несовершеннолетнюю закладчицу задержали полицейские на одной из улиц Караганды. Это произошло 16 октября. У девушки было изъято 20 пакетиков с веществом растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, в результате проведенной экспертизы стало известно, что в пакетиках была высушенная марихуана весом 35,09 грамм.

17-летняя девушка пояснила, что нашла эту "работу" через соцсети. Плату за свои услуги получала на биткоин-кошелек.

Также она рассказала, что пакетики должна была разложить по тайникам.

По данному факту начато досудебное расследование.

26 октября Комитет национальной безопасности предоставил отчет о проведенной работе. Согласно нему, в июле-октябре 2022 года комитет провел 36 антинаркотических операций. Также ликвидировано 11 международных и 14 региональных каналов наркотрафика.