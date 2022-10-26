Спецоперации КНБ: задержаны 59 участников наркоструктур
Как отмечено в сообщении КНБ, ликвидировано 11 международных и 14 региональных каналов наркотрафика. Также нейтрализована деятельность 4 подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков.
Кроме того, в ходе спецопераций задержаны 59 участников наркоструктур.
Из незаконного оборота, по уточнению пресс-службы КНБ, изъято более 282 кг наркотиков, в том числе 32 кг героина, 11 кг опия, 60 кг синтетических наркотиков, 156 кг марихуаны, 22 кг гашиша.
Фото: gov.kz
Также выведены из оборота 861 таблетка "экстази" и более 3 тонн химических реагентов, предназначенных для изготовления психотропных веществ.
11 октября Комитет национальной безопасности провел спецоперацию по задержанию преступной группы "Бейнеуские". Задержаны лидер и 5 активных участников ОПГ.