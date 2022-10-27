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Синоптики рассказали о погоде в Казахстане 28 октября

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане 28 октября Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 28 октября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны ожидается прекращение осадков и понижение температуры. На западе и востоке республики – дождь со снегом, на юго-западе – сильный дождь.

По республике ожидается усиление ветра, туман, на севере, востоке – гололед, низовая метель.

В Астане – переменная облачность, ночью небольшой снег, туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7°C, днем -1...-3°C.

В Алматы – облачно, ночью дождь. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +2...-4°C, днем +6...+8°C.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°C, днем +14...+16°C.

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