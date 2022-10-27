Курс доллара снизился на торгах 27 октября

По информации Казахстанской фондовой биржи (KASE), на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 465,36 тенге, снизившись на 5,51 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 64,64 тенге (-0,21).

Средневзвешенный курс рубля достиг 7,5 тенге (-0,69).

Торгов по евро не проводилось. Нацбанк установил курс в 472,55 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 467-471 тенге, евро – по 465-471 тенге, российские рубли – по 7,15-7,35 тенге.

Мировые цены на нефть утром умеренно росли. Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,2%, до 93,98 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,17%, до 88,05 доллара.