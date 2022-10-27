Тигры появятся в Казахстане в 2025 году

Через три года в Казахстане появятся тигры. Сейчас к этому готовятся в Балхашском районе Алматинской области при содействии международных организаций.

Как сказано в сюжете Первого канала Евразия, специалисты создают кормовую базу для свирепого хищника. Когда-то в Прибалхашье на берегах Каспия и Арала водились туранские тигры. Но последний был убит в середине прошлого столетия. Однако появилась уникальная возможность возродить экосистему. Для этого с Дальнего Востока России в Казахстан привезут амурских тигров.

В недалеком будущем Иле-Балхашский природный резерват размером с небольшое европейское государство станет ареалом обитания тигров. До ближайшего населенного пункта больше двухсот километров. В этом нетронутом уголке природы с 2018 года ведутся работы по подготовке кормовой базы. Кабаны и джейраны здесь водятся давно. В 2021 году завезли 137 бухарских оленей. А со дня на день должны доставить куланов.

Привезут 60 голов кулана из природного парка Алтын- Емель. При поддержке международных организаций на 22 гектарах установили ограждения и построили огромный вольер. Там копытные будут привыкать к новому ареалу обитания, а через несколько месяцев выпустим их на волю. Канат Кожабеков, генеральный директор Иле-Балхашского природного резервата

В том, что куланы приживутся, нет никаких сомнений, говорят защитники природы.

Данные с фотоловушек прибавляют уверенности. Число бухарских оленей, завезенных год назад, уже выросло на 30 голов.

Когда госинспекторы выходят в рейд, они мониторят территорию, где обычно олень обитает. То есть, сначала находят тропу, на тропу ставят фотоловушки. Олени уже начали размножаться. Это подтверждает, что они привыкли к этой территории, что здесь хорошая среда обитания. Жансерик Елубай, замгенерального директора Иле-Балхашского природного резервата

Параллельно ведется работа по защите местной фауны от браконьеров. Инспекторов вооружили, оснастили современной связью, беспилотниками и вездеходами. Станции с футуристической архитектурой имеют альтернативные источники питания. Проект возрождения тигров поддерживается на самом высоком уровне.

Совместно с международными организациями мы предпринимаем усилия по увеличению в наших горах численности снежного барса – сакрального символа нашей страны. В Иле-Балхашском природном резервате запущен уникальный проект реинтродукции тигров. Радует, что по итогам прошлого года число посетителей национальных парков Казахстана достигло 1,5 млн человек – это рекордный показатель. Касым-Жомарт Токаев

Есть документальное свидетельство, что раньше в Прибалхашье на берегах Каспия и Арала водились туранские тигры. Однако восстановить популяцию можно – привезти в Казахстан амурских тигров, привыкших к суровому климату.

Кабанов достаточно здесь. Для тигра это будет самая кормовая база. Основной его рацион – это кабан. Охрана есть, населенных пунктов нет до самого Каратала. Поэтому, я думаю, приживется здесь. Валерий Шель, главный специалист областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира

Первую пару амурских тигров в Прибалхашье планируют доставить в 2025 году. Впрочем, полосатый хищник уже давно красуется на эмблеме Балхашского района.