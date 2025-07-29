День тигра: как живут полосатые кошки в Казахстане

В Казахстане работают над восстановлением популяции тигров, в частности, туранского. Он исторически обитал в низовьях Сырдарьи более 70 лет назад. Для этого в Иле-Балхашский резерват завезены амурские тигры. В преддверии Международного дня тигра Zakon.kz узнал, как они освоились.

Международный день тигра ежегодно отмечается в мире 29 июля, в том числе и в Центральной Азии. Чтобы подвести итоги с момента, когда в нашей республике появились тигры для реинтродукции этого дикого животного семейства кошачьих, редакция побеседовала с директором WWF Центральной Азии Екатериной Накашидзе.

Прошло около года с момента исторического события – возвращения тигров в Казахстан. Впервые почти за 80 лет этот редкий и величественный хищник вновь появился на территории страны. Сегодня в специальном вольере на территории Иле-Балхашского резервата обитают две дикие кошки – тигрица Богдана и тигр Кума.

Фото: WWF Казахстан

По словам зоологов, реинтродукция тигров – не просто экологическая инициатива, а стратегически важный шаг для восстановления экосистемы и утраченного биоразнообразия Республики Казахстан. Если программа по восстановлению популяции будет успешно реализована, то Казахстан сможет официально стать 14-й страной в мире, где живет этот редкий хищник.

Мы узнали ответы на самые интересующие казахстанцев вопросы: как чувствуют себя переселенные тигры с момента прибытия? Насколько успешно прошла их адаптация к новой среде? Чем они питаются и как часто их кормят? Кто обеспечивает уход за ними? И самый волнующий: какие меры принимаются для снижения риска возможных конфликтов между тиграми и местными жителями?

– Екатерина, почти год назад в Казахстан прибыли первые тигры. Насколько значимо это событие, была ли реакция мирового сообщества и, в частности, научного мира?

– Безусловно, это событие исторического масштаба. Впервые за многие десятилетия тигр вновь ступил на землю Казахстана, где он полностью исчез из дикой природы. Но речь идет не просто о возвращении одного вида. Это восстановление целой экосистемы и важнейший шаг к устойчивому будущему региона.

Интерес со стороны международного сообщества очень высокий. Мировые офисы WWF и ведущие специалисты в области охраны природы с нетерпением ждали этого момента, и, можно сказать, ожидания полностью оправдались. Сегодня за реализацией программы внимательно следят не только эксперты, но и экологические организации, ученые и медиа по всему миру. Совсем недавно телерадиокомплекс президента РК представил документальный фильм "Жолбарыс", в котором запечатлены уникальные кадры из жизни Богданы и Кумы на их новой территории в Иле-Балхашском резервате.

Фото: WWF Казахстан

Стоит отметить, если программа реинтродукции продолжит развиваться успешно, Казахстан вполне может официально войти в число стран, где тигры обитают в дикой природе. А таких стран в мире всего 13. Это станет важным международным заявлением о том, что страна готова брать на себя глобальную ответственность за сохранение редких видов.

– Сегодня во всем мире отмечается День тигра. Можно ли сказать, что теперь Казахстан стал частью этого события, призванного сохранять тигров на земле?

– Теперь Казахстан не просто вносит вклад в охрану одного из самых уязвимых хищников планеты. Страна становится частью глобального экологического движения по восстановлению дикой природы. С возвращением хищника Международный день тигра приобрел для нас особое значение: это уже не просто дата в календаре, а возможно, часть национальной повестки, повод для гордости и осмысления собственной роли в охране природы.

Фото: WWF Казахстан

Это также возвращение к историческим и культурным корням. Изображения тигра встречаются в археологических находках сакской эпохи на элементах одежды, украшениях, а также в казахском эпосе.

Кроме того, тигр стал живым индикатором успешного восстановления уникальной природы дельты реки Или – одной из крупнейших дельт в Центральной Азии. Его возвращение – доказательство того, что Казахстан способен не только сохранить, но и вернуть в природу исчезнувшие виды.

– Как сейчас себя чувствуют тигры? Удалось ли им адаптироваться к новым условиям?

– Тигры адаптировались хорошо. Они питаются умеренно, много отдыхают и спят, проявляют устойчивое и спокойное поведение. Для них был специально оборудован бассейн с пресной водой, в котором они с удовольствием купаются, особенно в жаркие дни. Это не только помогает справляться с летней жарой, но и способствует физической активности, улучшая общее состояние животных в период акклиматизации.

В целом адаптация проходит в пределах ожидаемых параметров, что, конечно, радует. Мы видим, что условия, созданные в Иле-Балхашском резервате, соответствуют их биологическим потребностям как по климату, так и по структуре среды и уровню тишины и покоя, необходимому для хищников.

– Наблюдались ли взаимодействия между тиграми, которые могут предвещать потомство?

– Мы, как и многие, находимся в большом ожидании. Уже есть определенные предпосылки: в зимний период специалисты зафиксировали первый факт сближения между тиграми. Это важное наблюдение, однако одного или даже нескольких контактов недостаточно, чтобы делать уверенные прогнозы. Сейчас продолжается тщательный мониторинг, и мы надеемся на повторные успешные взаимодействия.

Важно понимать, что размножение зависит от множества факторов: состояния здоровья животных, их поведения, уровня адаптации и окружающей среды. Поэтому, несмотря на всю проделанную работу, к этому процессу нужно относиться с терпением и пониманием. Природа не всегда подчиняется графикам.

Напомню, что тигры Богдана и Кума обитают в специальном вольерном центре, построенном WWF в резервате "Иле-Балхаш". Они не будут выпущены в дикую природу, их основная роль состоит в создании здорового потомства, которое в будущем планируется к выпуску в дикую среду. Это один из ключевых этапов программы восстановления популяции тигра в Казахстане.

– Чем они питаются, хватает ли им еды и каков их рацион?

– Основу рациона этих хищников, конечно же, составляет мясо. В природе взрослый тигр добывает крупную добычу, например кабана или оленя, примерно раз в 7-10 дней. При этом он затрачивает значительное количество энергии. Так, в пересчете на ежедневную норму это составляет около 6-8 килограммов мяса в сутки.

Фото: WWF Казахстан

Таким образом, в условиях вольерного содержания тигры получают свежую говядину: в среднем 5-6 килограммов в день, в зависимости от физиологического состояния, аппетита и времени года. Данный рацион сбалансирован с учетом естественных потребностей животных и рекомендаций ветеринарных специалистов.

Также один день в неделю у тигров разгрузочный, в нашем случае это суббота. В этот день животные получают только воду. Это естественная практика, приближенная к их поведенческой физиологии в дикой природе, где перерывы в питании могут быть частью образа жизни.

– Кто ухаживает за тиграми и следит за их безопасностью?

– Специалисты ежедневно наблюдают за каждым из тигров и отмечают стабильную положительную динамику. За этот неполный год они успешно освоили территорию вольерного комплекса: исследуют среду, активно передвигаются, демонстрируют интерес к естественным раздражителям и избегают человека.

Помимо наблюдений, сотрудники центра выполняют целый ряд важных задач по уходу: ежедневно меняют питьевую воду, убирают логово, проводят санитарную обработку вольеров от клещей и комаров, а также чистят бассейны и обновляют в них воду. Кроме того, в их обязанности входит регулярный обход территории вольеров для проверки целостности конструкций и обеспечения безопасности животных. Остальное время специалисты занимаются поддержанием порядка на территории центра: уборкой, техническим обслуживанием, подготовкой кормов и выполнением бытовых задач, необходимых для устойчивой и бесперебойной работы всего комплекса.

Фото: WWF Казахстан

Это огромная и общая работа всей команды. Масштабная программа реализуется Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК, задействованы сотрудники Иле-Балхашского резервата, биологи, ветеринары, при поддержке WWF и ПРООН в Республике Казахстан. Отмечу, что важную роль играют инспекторы на местах – они обеспечивают регулярную охрану не только вольерного комплекса, но и всей территории резервата, включая ее мониторинг.

– Как проходит мониторинг за тиграми?

– Основным научным методом изучения поведения животных традиционно считаются прямые наблюдения. Однако в нашем случае этот подход ограничен: вольерный центр реинтродукции не является зоопарком и предназначен в первую очередь для подготовки животных к жизни в естественной среде. Именно поэтому контакт между человеком и животными сведен к минимуму.

вольерный комплекс. Фото: WWF Казахстан

К вольерному комплексу допускается только узкий круг сотрудников, непосредственно занятых уходом за животными и их кормлением. Даже старшие смены стараются не приближаться к вольерам без крайней необходимости. Это нужно для того, чтобы у тигров формировалось естественное поведение и устойчивая привычка избегать человека – ключевой фактор успешной подготовки к будущей реинтродукции. В таких условиях проведение прямых наблюдений становится невозможным.

Тем не менее в центре налажена эффективная система видеонаблюдения. Все вольеры оборудованы камерами, изображение с которых круглосуточно передается в Центр наблюдений, расположенный примерно в километре от комплекса. Большую часть времени сотрудники проводят именно там – за мониторами, внимательно отслеживая поведение тигров, фиксируя важные изменения и передавая данные для последующего анализа. Такой дистанционный подход позволяет изучать поведение животных, не нарушая их покоя и не вмешиваясь в процесс адаптации.

– Довольно много говорилось о предотвращении конфликтов между тиграми и людьми. Какие шаги уже сделаны?

– В этом направлении ведется активная и комплексная работа. Как и в других странах ареала тигра, в Казахстане также создана специализированная антиконфликтная группа, которая будет на постоянной основе отслеживать животных и оперативно реагировать на любые потенциальные риски. Команда уже прошла серию обучающих тренингов при участии международных экспертов по работе с крупными хищниками, и в будущем планируются обучающие стажировки за границей.

Основные обязанность группы – регулярное патрулирование территории, мониторинг передвижений тигров по спутниковым ошейникам, раннее выявление возможного приближения животных к населенным пунктам и принятие оперативных мер. Все действия будут строго регулироваться на основе заранее утвержденных протоколов и проверенных методик.

Важным направлением работы остается и взаимодействие с местными сообществами. Программа включает меры по информированию жителей: проводятся встречи, распространяются материалы, посредством которых разъясняется, как вести себя при возможной встрече с тигром, куда обращаться и какие шаги предпринимать.

Кроме того, особое внимание уделяется устойчивому развитию прилегающих сельских территорий. Программа предусматривает поддержку альтернативных источников дохода, не наносящих вреда окружающей среде, в том числе через предоставление грантов на развитие сельского хозяйства и экотуризма. Все это часть долгосрочной стратегии мирного сосуществования человека и хищника.

– Какие стоят планы на ближайшее будущее?

– В первую очередь – дальнейшее укрепление популяции: новое потомство и, возможно, прибытие новых особей. Также запланированы меры по усилению кормовой базы, расширению охраняемых территорий и активной посадке тугайных лесов. В планах все более активное вовлечение местных сообществ в охрану природы.

Оглядываясь назад, Казахстан сделал очень смелый шаг – вернул тигра домой. Несколько лет назад это казалось мечтой, а сегодня уже реальность. В Международный день тигра особенно важно помнить, что каждый восстановленный вид, каждая сохраненная экосистема – это инвестиция в будущее, в устойчивость и в гармонию между человеком и природой.