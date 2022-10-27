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Законодательство РК

В Алматы ликвидировали крупную нарколабораторию

Алматы Фото: polisia.kz
Преступную деятельность развернул 33-летний гражданин С, следует из сообщения борцов с наркопреступностью, передает корреспондент Zakon.kz.

Полицейские блокировали его автомобиль на пересечении проспекта Достык и улицы Омаровой. При обыске у гражданина С. нашли 85 свертков с веществами, которые были обмотаны изолентой. Задержанный уточнил, что речь идет о мефедроне и марихуане. Гражданин хранил их для дальнейшего распространения, чтобы делать закладки в Алматы и Алматинской области.

Синтетику подозреваемый изготавливал сам. Для этого он арендовал частный дом в поселке Туздыбастау Алматинской области.

При обыске в съемном доме обнаружили и изъяли лабораторное оборудование, стеклянные чаши и металлические листы с кристаллическими веществами, различные жидкие и порошкообразные химические вещества в канистрах.

Также нашли полиэтиленовые пакеты с порошкообразными веществами, электронные весы, магнитную мешалку и 300 упаковочных пакетов.

Общий вес изъятого мефедрона составил 15,2 кг.

Досудебное расследование проводит Управление полиции Медеуского района.

Уголовное дело зарегистрировано по статье 297 ч.3 УК РК. Подозреваемого взяли под стражу.

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