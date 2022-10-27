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Законодательство РК

В Актобе произошло двойное убийство

В Актобе произошло двойное убийство Фото: Zakon.kz
26 октября 2022 года в Актобе напротив банного комплекса, расположенного по ул. К. Нокина, на берегу реки Илек обнаружены два трупа неизвестных лиц. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщил помощник прокурора Актюбинской области Оркен Ещанов.

Он уточнил, что сообщение на пульт "102" Центра оперативного управления УП Актобе поступило в 20:14.

На место происшествия прибыли прокурор области, начальник Департамента полиции и следственно-оперативная группа... Среди кустов по указанному выше адресу обнаружены трупы Кушкимбаева А. 1991 г. р. и Тулеуова С. 1995 г. р. с признаками насильственной смерти.Оркен Ещанов

Помощник прокурора Актюбинской области отметил, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР ГОП №3 Алматинского района по ст. 99 ч. 2 п. 1 УК РК "Убийство".

По уголовному делу определена группа процессуальных прокуроров.Оркен Ещанов

Также он отметил, что ход расследования взял на личный контроль прокурор области Халидулла Дауешов.

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