19-летняя туристка не смогла самостоятельно спуститься с алматинских гор

19-летняя девушка утром 27 октября отправилась на Волчью гору, но из-за тумана не смогла самостоятельно спуститься обратно, сообщает Zakon.kz.

На ее поиски был отправлен экипаж спасателей Службы спасения 109, который находился на дежурстве КСП БАО.

Экипаж нашел девушку. В 17:00 туристку сопроводили до домика на КСП БАУ, в медицинской помощи она не нуждалась.

Ранее алматинцев предупреждали о возможном тумане и призывали воздержаться от походов в горы.

Департамент по ЧС города Алматы напоминает:

в условиях тумана автомобилистам нужно быть предельно аккуратными;

при возможности лучше отложить поездку и дождаться улучшения погоды;

если же такой возможности нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды является значительное снижение скорости;

также убедительно просим туристов и отдыхающих соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности!