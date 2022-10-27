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Законодательство РК

19-летняя туристка не смогла самостоятельно спуститься с алматинских гор

горы Фото: Zakon.kz
19-летняя девушка утром 27 октября отправилась на Волчью гору, но из-за тумана не смогла самостоятельно спуститься обратно, сообщает Zakon.kz.

На ее поиски был отправлен экипаж спасателей Службы спасения 109, который находился на дежурстве КСП БАО.

Экипаж нашел девушку. В 17:00 туристку сопроводили до домика на КСП БАУ, в медицинской помощи она не нуждалась.

Ранее алматинцев предупреждали о возможном тумане и призывали воздержаться от походов в горы.

Департамент по ЧС города Алматы напоминает:

  • в условиях тумана автомобилистам нужно быть предельно аккуратными;

  • при возможности лучше отложить поездку и дождаться улучшения погоды;

  • если же такой возможности нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды является значительное снижение скорости;

  • также убедительно просим туристов и отдыхающих соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности!

Если вам необходима помощь, звоните: 112, 109 или 8(727) 372 -15-60 (Дежурно-диспетчерское отделение ГУ "РОСО МЧС РК").

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