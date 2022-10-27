19-летняя туристка не смогла самостоятельно спуститься с алматинских гор
На ее поиски был отправлен экипаж спасателей Службы спасения 109, который находился на дежурстве КСП БАО.
Экипаж нашел девушку. В 17:00 туристку сопроводили до домика на КСП БАУ, в медицинской помощи она не нуждалась.
Ранее алматинцев предупреждали о возможном тумане и призывали воздержаться от походов в горы.
Департамент по ЧС города Алматы напоминает:
в условиях тумана автомобилистам нужно быть предельно аккуратными;
при возможности лучше отложить поездку и дождаться улучшения погоды;
если же такой возможности нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды является значительное снижение скорости;
также убедительно просим туристов и отдыхающих соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности!
Если вам необходима помощь, звоните: 112, 109 или 8(727) 372 -15-60 (Дежурно-диспетчерское отделение ГУ "РОСО МЧС РК").