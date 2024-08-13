16-летние алматинские подростки поднялись высоко в горы и не смогли спуститься

Утром 13 августа 16-летние подростки поднялись в горы Алматы, спуститься самостоятельно уже не смогли и обратились за помощью по номеру 112, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, в Карасайском районе города, в поляне Терра, спасателями республиканского оперативно-спасательного отряда спасены и спущены с горы два молодых туриста.

"В медицинской помощи туристы не нуждались. МЧС просит соблюдать меры безопасности в горах", – говорится в сообщении.

Подростки на видео поблагодарили спасателей, которые помогли им добраться до города.





Ранее сообщалось, что туристы сбились с пути и потерялись в горах Алматы из-за ливня.