Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

16-летние алматинские подростки поднялись высоко в горы и не смогли спуститься

помощь спасателей в горах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 00:36 Фото: скриншот видео
Утром 13 августа 16-летние подростки поднялись в горы Алматы, спуститься самостоятельно уже не смогли и обратились за помощью по номеру 112, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, в Карасайском районе города, в поляне Терра, спасателями республиканского оперативно-спасательного отряда спасены и спущены с горы два молодых туриста. 

"В медицинской помощи туристы не нуждались. МЧС просит соблюдать меры безопасности в горах", – говорится в сообщении.

Подростки на видео поблагодарили спасателей, которые помогли им добраться до города.


Ранее сообщалось, что туристы сбились с пути и потерялись в горах Алматы из-за ливня.

Читайте также

собаки нападают на скот в Мангистауской области
Одичавшие собаки наносят убытки крестьянским хозяйствам в Мангистауской области
пешехода насмерть сбили в Семее
Пешехода насмерть сбили в Семее
Елена Беляева
МЧС РК Алматинская область Алматы 2024 год Спасатели Туризм Горы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Бокс могут убрать из программы Олимпиады-2028
Бокс могут убрать из программы Олимпиады-2028
продюсер
Баян Алагузова объяснила, почему назвала свою дочь Алисой
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
На Казахстан обрушится североатлантический циклон
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: