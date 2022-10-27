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Руслан Искаков ушел с поста главы Банка развития Казахстана

БРК Фото: пресс-служба БРК
Руслан Искаков по собственному желанию ушел с поста главы Банка развития Казахстана, сообщает Zakon.kz.

На данном посту он работал с февраля 2022 года.

26 октября единственный акционер АО "Банк развития Казахстана" – национальный управляющий холдинг "Байтерек" – досрочно прекратил полномочия председателя правления Искакова Руслана Викторовича, принявшего решение покинуть банк по собственному желанию, – говорится в сообщении службы по связям с общественностью Банка развития Казахстана.

Искаков родился в 1980 году. В 2003 году окончил Семипалатинский государственный университет им. Шакарима с присвоением квалификации "экономист-менеджер". В разное время работал в АО "Казкоммерцбанк", АФ ДБ АО "Сбербанк России", АО "СК "КазЭкспортГарант".

Кроме того, занимал должность председателя правления, члена совета директоров АО "ЭСК "KazakhExport", входил в совет директоров АО "Baiterek Venture Fund" и был первым вице-президентом Казахстанской федерации шахмат.

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