Руслан Искаков ушел с поста главы Банка развития Казахстана

Руслан Искаков по собственному желанию ушел с поста главы Банка развития Казахстана, сообщает Zakon.kz.

На данном посту он работал с февраля 2022 года.

26 октября единственный акционер АО "Банк развития Казахстана" – национальный управляющий холдинг "Байтерек" – досрочно прекратил полномочия председателя правления Искакова Руслана Викторовича, принявшего решение покинуть банк по собственному желанию, – говорится в сообщении службы по связям с общественностью Банка развития Казахстана.

Искаков родился в 1980 году. В 2003 году окончил Семипалатинский государственный университет им. Шакарима с присвоением квалификации "экономист-менеджер". В разное время работал в АО "Казкоммерцбанк", АФ ДБ АО "Сбербанк России", АО "СК "КазЭкспортГарант".

Кроме того, занимал должность председателя правления, члена совета директоров АО "ЭСК "KazakhExport", входил в совет директоров АО "Baiterek Venture Fund" и был первым вице-президентом Казахстанской федерации шахмат.