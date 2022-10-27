Ситуация в Украине: ЕС заморозил росактивы на 17,5 млрд евро, Путин высказался о ядерной угрозе

Президент РФ Владимир Путин: "Пока ядерное оружие существует, всегда есть опасность его применения. Сегодняшняя возня вокруг ядерных угроз примитивна, Запад ищет дополнительные аргументы для противостояния России". Тем не менее он отметил, что Россия не считает себя врагом Запада.

Профессор уголовного права в Лейпциге и судья Конституционного суда германской федеральной земли Саксония Элиза Ховен ракритиковала закон об отрицании военных преступлений на территории Украины, сообщает газета Welt.

Президент Гвинеи-Бисау передал президенту Украины Зеленскому устное послание от Путина о необходимости российско-украинских переговоров, в особенности для продолжения поставок продовольствия в Африку. Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что тема переговоров России и Украины затрагивалась, но никаких посланий Путин не передавал.

Госдума РФ разрешила мобилизацию граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость по ряду тяжких преступлений. Также Госдума приравняла статус добровольцев к статусу военнослужащих по контракту.

Зеленский увеличил на 10,5 млрд долларов расходы бюджета на безопасность и оборону.

Испания передаст Украине новый пакет военной помощи – глава Минобороны Украины Алексей Резников.