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Илон Маск возглавил Twitter

Илон Маск возглавил Twitter Фото: pixabay
Прежнее руководство социальной сети покинуло компанию, сообщает Zakon.kz.

Илон Маск стал руководителем Twitter, сообщил телеканал СNBC.

Гендиректор Twitter Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско.

Ранее Илон Маск заявил сотрудникам Twitter, что не планирует сокращать 75% работников после того, как получит управление компанией.

27 сентября Маск опубликовал видеоролик, на котором он заходит в офис с кухонной раковиной. Он изменил описание своего профиля в Twitter на "Главный твиттер".

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