Илон Маск возглавил Twitter
Фото: pixabay
Прежнее руководство социальной сети покинуло компанию, сообщает Zakon.kz.
Илон Маск стал руководителем Twitter, сообщил телеканал СNBC.
Гендиректор Twitter Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско.
Ранее Илон Маск заявил сотрудникам Twitter, что не планирует сокращать 75% работников после того, как получит управление компанией.
27 сентября Маск опубликовал видеоролик, на котором он заходит в офис с кухонной раковиной. Он изменил описание своего профиля в Twitter на "Главный твиттер".
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