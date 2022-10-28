Илон Маск возглавил Twitter

Прежнее руководство социальной сети покинуло компанию, сообщает Zakon.kz.

Илон Маск стал руководителем Twitter, сообщил телеканал СNBC.

Гендиректор Twitter Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско.

Ранее Илон Маск заявил сотрудникам Twitter, что не планирует сокращать 75% работников после того, как получит управление компанией.

27 сентября Маск опубликовал видеоролик, на котором он заходит в офис с кухонной раковиной. Он изменил описание своего профиля в Twitter на "Главный твиттер".