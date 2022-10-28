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ЕС одобрил запрет с 2035 года машин на ископаемом топливе

В ЕС одобрили запрет авто на ДВС к 2035 году Фото: pixabay
Соглашение должны официально одобрить Европарламент и Европейский Совет, прежде чем оно официально вступит в силу, сообщает Zakon.kz.

Государства-члены ЕС и Европарламент достигли предварительных договоренностей о принятии закона, который с 2035 года фактически запретит продажу в Евросоюзе машин с двигателями внутреннего сгорания, сообщается на сайте Европарламента.

Временные исключения будут сделаны для производителей, выпускающих менее 10 тысяч машин в год, то есть производителей роскошных автомобилей.

В соглашении также остается возможность в будущем разрешить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающих на так называемом электронном топливе, – виде синтетического топлива, которое производятся с помощью электроэнергии из возобновляемых источников.

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