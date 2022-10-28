Казахстанские школьники вернулись из Женевы с золотыми медалями

Казахстанские школьники заняли первое место в престижных соревнованиях по робототехнике. Несколько месяцев команда с тренером собирали робота, который и принес победу. На турнире FIRST GLOBAL CHALLENGE свои работы представили 180 стран.

В сюжете Первого канала Евразия 17-летний программист Жанторе Бисенгали рассказывает о механизме робота. Работает он по принципу машины на управлении. Но при этом выполняет и дополнительные функции.

Джойстик подключен к driverhub. Это практически Android – телефон, планшет. И он через Wi-Fi подключен к контрол-хабу, это можно назвать мозгом робота. Жанторе Бисенгали

В казахстанскую команду вошли пятеро школьников от 15 до 17 лет. Темой соревнований было глобальное потепление. Самодельный робот должен был на скорость поглотить как можно больше углекислого газа, роль которого исполняли обычные пластиковые шарики.

Наш робот несколько раз достиг самого высокого результата. Мы несколько раз побили рекорд набранных очков за соревнования. Многие команды были удивлены, потому что о Казахстане часто не слышали. В этот раз мы решили максимально показать нашу компетентность, наш профессионализм. Маргулан Турганбек участник команды

При этом на соревнованиях Казахстан стал единственной страной, которая получила сразу три высших награды: за самый высокий балл, за поддержку развития движения и за технические навыки робота.

Он быстро ездит, быстро на третий этаж поднимется. У всех за 30 секунд поднимался, у нас за 10 секунд может выскочить, забраться и подняться. Все лишь за 10 секунд делает. Бекзат Инкаров тренер команды

Этот робот – не единственное достижение ребят. Не так давно им удалось запатентовать еще один проект – автономный анализатор воздуха. Прибор считывает наибольшую концентрацию вредных веществ. Сейчас он установлен в нескольких точках города. В целом робототехника в Казахстане развивается стремительно. Растет и интерес детей. За 8 лет в стране открыто больше трех тысяч лабораторий при школах.

Первая задача – чтобы оборудование использовалось. Для этого нужно больше мероприятий, соревнований. И второе: это компетентные люди, тренеры, менторы. Их нужно готовить, с этим у нас в Казахстане должна вестись большая работа. Асылбек Мурзахметов руководитель Фонда развития робототехники в Центральной Азии

Поздравить школьников с победой приехал заместитель министра обороны Казахстана генерал-лейтенант Султан Камалетдинов. Ведомство активно поддерживает IT-технологии. Разработана программа Smart Sarbaz. Ведь в будущем знания юных программистов и инженеров-робототехников могут пригодиться и в сфере государственной обороны.