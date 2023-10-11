Казахстанские школьники стали чемпионами мира по робототехнике

В состав сборной Казахстана вошли ученики НИШ ФМН г. Алматы: Тұрғынбай Нұрислам, Джанзаков Нурсултан, Гапонов Сергей, Шаймерденова Дамели и Коксал Иманали. Тренеры — Бекзат Инкаров и Нурдаулет Досмагамбет.

Участников на турнир в Сингапуре отобрали на национальном этапе из числа 200 школьников со всего Казахстана.