Казахстанские школьники стали чемпионами мира по робототехнике
Фото: министерство просвещения РК
Казахстанские школьники заняли первое место на чемпионате по робототехнике FIRST Global Challenge, прошедшем в Сингапуре, сообщает Zakon.kz.
В состав сборной Казахстана вошли ученики НИШ ФМН г. Алматы: Тұрғынбай Нұрислам, Джанзаков Нурсултан, Гапонов Сергей, Шаймерденова Дамели и Коксал Иманали. Тренеры — Бекзат Инкаров и Нурдаулет Досмагамбет.
Участников на турнир в Сингапуре отобрали на национальном этапе из числа 200 школьников со всего Казахстана.
"Перед нашей сборной была ответственная задача – повторить исторический триумф в Женеве прошлого года, и они отлично справились со своей задачей, установив мировой рекорд по числу баллов. Более того, команда получила судейские награды за международную кооперацию, чем мы очень горды. Робототехника Казахстана с каждым годом превращается в международный бренд", — поделился руководитель общественного фонда USTEM Foundation Асылбек Мурзахметов.
В чемпионате участвовали более 190 стран.
Этой победой сборная страны подтвердила свой чемпионский титул, завоеванный в прошлом году в Женеве.
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