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Гол Роналду вывел "МЮ" в плей-офф Лиги Европы

Футбол Гол МЮ Фото: Instagram/manchesterunited
Состоялись игры 5-го тура группового раунда Лиги Европы. В одном из этих матчей "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" уверенно обыграл молдавский "Шериф" – 3:0. Итоговую точку в этом поединке поставил Криштиану Роналду, обеспечив путевку "МЮ" в плей-офф ЛЕ, сообщает Zakon.kz.

Португальский форвард отличился на 81-й минуте поединка с молдавской дружиной. К этому времени "манкунианцы" уже вели со счетом 2:0 благодаря красивым голам Диего Далота и Маркуса Рэшфорда.

Отличная командная работа и хорошая победа. Мы держимся вместе. Вперед, "Юнайтед"!Криштиану Роналду

Этот матч стал первым для Роналду после скандального отстранения от тренировок за уход со скамейки запасных раньше времени в АПЛ с "Тоттенхэмом".

После этой победы "Манчестер Юнайтед" уверенно закрепился на 2-й позиции таблицы в группе Е, набрав 12 очков. В 6-м туре "красные дьяволы" 3-го ноября сыграют в гостях с испанским "Реал Сосьедадом".

Независимо от исхода этой игры подопечные Эрика тен Хага гарантировали себе место в плей-офф Лиги Европы.

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Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану
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