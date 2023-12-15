Определились все участники плей-офф Лиги Европы УЕФА

Накануне прошли матчи заключительного тура группового раунда Лиги Европы УЕФА, по результатам которых известны все команды, которые пробились в плей-офф второго по значимости футбольного евротурнира, сообщает Zakon.kz.

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В весенней стадии Лиги Европы получили право сыграть 24 команды, 16 из которых заняли в подгруппах первые два места.

Таким образом, в плей-офф Лиги Европы сезона 2023/24 сыграют "Вест Хэм", "Фрайбург", "Брайтон", "Марсель", "Спарта", "Аталанта", "Спортинг", "Ливерпуль", "Тулуза", "Вильярреал", "Ренн", "Славия", "Рома", "Байер" и "Карабах".

Из Лиги чемпионов к Лиге Европы присоединятся "Галатасарай", "Ланс", "Брага", "Бенфика", "Фейеноорд", "Милан", "Янг Бойз" и "Шахтер".

Но здесь стоит отметить, что клубы, занявшие первое место на групповой стадии Лиги Европы, напрямую стали участниками 1/8 финала. А команды, у которых вторые позиции, встретятся с коллективами, которые перешли из Лиги чемпионов в раунде плей-офф.

Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы состоится 18 декабря, а сами матчи пройдут 15 и 22 февраля. На 23 февраля запланирована жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

Финал Лиги Европы-2023/24 пройдет 22 мая на стадионе "Дублин Арена" в Ирландии.

