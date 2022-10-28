За долг в 40 тысяч тенге мужчине сломали 15 ребер
Фото: pexels
В Талдыкоргане 28 октября полицейские задержали мужчину, жестоко избившего своего должника, сообщает Zakon.kz.
Накануне в больницу с тяжелыми травмами госпитализировали 46-летнего мужчину. Врачи диагностировали у пациента перелом 15 ребер и другие травмы.
Как сообщили в полиции, потерпевший подвергся жестокому избиению со стороны своего знакомого, которому он якобы задолжал около 40 тысяч тенге.
При очередной встрече между мужчинами произошла ссора, переросшая в драку.
Подозреваемый задержан.
15 сентября в Актау парней избили самодельной булавой и битой.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ