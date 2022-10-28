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За долг в 40 тысяч тенге мужчине сломали 15 ребер

За долг в 40 тыс. тенге мужчине сломали 15 ребер в Талдыкоргане Фото: pexels
В Талдыкоргане 28 октября полицейские задержали мужчину, жестоко избившего своего должника, сообщает Zakon.kz.

Накануне в больницу с тяжелыми травмами госпитализировали 46-летнего мужчину. Врачи диагностировали у пациента перелом 15 ребер и другие травмы.

Как сообщили в полиции, потерпевший подвергся жестокому избиению со стороны своего знакомого, которому он якобы задолжал около 40 тысяч тенге.

При очередной встрече между мужчинами произошла ссора, переросшая в драку.

Подозреваемый задержан.

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Жетысуская область Талдыкорган
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