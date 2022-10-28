За долг в 40 тысяч тенге мужчине сломали 15 ребер

В Талдыкоргане 28 октября полицейские задержали мужчину, жестоко избившего своего должника, сообщает Zakon.kz.

Накануне в больницу с тяжелыми травмами госпитализировали 46-летнего мужчину. Врачи диагностировали у пациента перелом 15 ребер и другие травмы.

Как сообщили в полиции, потерпевший подвергся жестокому избиению со стороны своего знакомого, которому он якобы задолжал около 40 тысяч тенге.

При очередной встрече между мужчинами произошла ссора, переросшая в драку.

Подозреваемый задержан.

15 сентября в Актау парней избили самодельной булавой и битой.